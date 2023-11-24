Специалисты рассказали, что ждать в минтаевую путину

Отраслевая наука позитивно оценивает перспективы промысла минтая в Охотском море на предстоящий год. Это касается как трех промрайонов северной части моря, так и Восточно-Сахалинской подзоны.

На осеннем заседании Дальневосточный научно-промысловый совет не только традиционно обсудил ход и результаты лососевой путины — на заседании был представлен доклад о перспективах промысла минтая в в Охотском море в предстоящем году, передает корреспондент Fishnews. Сезон «А» путины стартует совсем скоро, с 1 января.

Ситуация с минтаем в северной части Охотского моря достаточно стабильна, уровень запаса выше среднего, сообщил заместитель директора ВНИРО — руководитель Тихоокеанского филиала института (ТИНРО) Алексей Байталюк. Пока, по данным ученых, наблюдается тенденция к снижению запасов, но после 2027 г. она будет переломлена.

Проблем с выбором квот на вылов в охотоморской экспедиции, по мнению специалистов, не будет. Так, пока не видно предпосылок для повышения ледовитости. Кроме того, не ожидается сложностей, связанных с передислокацией флота из-за высокой численности молоди. Высок потенциал крупноразмерных рыб, рассказал руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО.

Картина нынешнего года по распределению и перемещению скоплений почти зеркально повторится в 2024-м, считают в институте.

Ожидается, что вылов в предстоящий сезон «А» минтаевой путины возрастет — это связано в том числе с увеличением общего допустимого улова.

Положительно специалисты также смотрят на перспективы промысла минтая в Восточно-Сахалинской подзоне.

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