Отраслевым ассоциациям предложили вновь обратиться к теме коэффициентов

Дальневосточный научно-промысловый совет поддержал предложение вернуться к вопросу о коэффициентах для контроля работы береговых заводов, построенных под инвестиционные квоты.

В ноябре правительство выпустило постановление для контроля выполнения требований о производстве продукции на береговом заводе под инвестиционные квоты. В том числе утверждены коэффициенты выпуска продукции для такой оценки, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ принимался не просто, но и теперь рыбопромышленники предлагают вернуться к обсуждению величин для расчета. Все согласны с необходимостью развивать глубокую переработку, однако с теми коэффициентами, что закреплены сейчас, очень тяжело выполнить требование по выпуску продукции, отметил на заседании ДВНПС генеральный директор компании «Витязь-Авто» Степан Селезнев. На ассортимент производимых товаров влияют сезонность, а также запросы рынка, отметил он.

«Хотелось бы, чтобы правительство обратило на это внимание, и пересмотрели эти коэффициенты», — высказался руководитель компании.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков согласился, что могут потребоваться корректировки. «Нужно обоснование сделать на примере всех предприятий», — сказал руководитель федерального агентства.

В итоге было решено зафиксировать в протоколе совета рекомендацию ассоциациям подготовить предложения с мотивировкой, если они придут к выводу о необходимости изменений.

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