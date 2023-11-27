Ставка пошлины на экспорт рыбы снизилась до 5,5%

Минэкономразвития опубликовало информацию о ставке вывозной таможенной пошлины на товары, для которых платеж привязан к курсу доллара к рублю, на декабрь. Такое регулирование распространяется в том числе на рыбную продукцию.

С 1 по 31 декабря включительно ставка вывозной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, составляет 5,5% от таможенной стоимости. Соответствующая информация размещена на сайте Министерства экономического развития РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

В сентябре правительство предусмотрело для целого ряда товаров ставку экспортной пошлины, привязанную к курсу доллара к рублю. Определять ставку на основе ежемесячного мониторинга должно Минэкономики. Оно же публикует соответствующую информацию. Решение распространилось в том числе на продукцию из рыбы и морепродуктов. В октябре и ноябре ставка была 7%.

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