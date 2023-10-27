Ставка вывозной пошлины на рыбу - без изменений

В ноябре ставка вывозной таможенной пошлины на товары из специального списка правительства остается в размере 7%. Такую информацию опубликовало Минэкономразвития.

С 1 по 30 ноября включительно ставка вывозной пошлины на товары, указанные в пункте 1 постановления правительства от 21 сентября 2023 г. № 1538, определена в 7% от таможенной стоимости. Это решение распространяется в том числе на рыбную продукцию, сообщает корреспондент Fishnews.

В сентябре правительство предусмотрело для целого ряда товаров ставку экспортной пошлины , привязанную к курсу доллара к рублю. Определять ставку на основе ежемесячного мониторинга должно Министерство экономического развития. При среднем значении курса больше 90 рублей за доллар, но меньше 95 рублей ставка, например, должна быть 5,5%, выше 95 рублей - 7%. В октябре ставка также была 7-процентной .

Объединения рыбной отрасли уже сообщали о том, что прорабатывают вопрос о внесении изменений в список в части рыбных товаров .

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