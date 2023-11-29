Приморье пересмотрело «рыбную» госпрограмму

Правительство Приморского края опубликовало поправки в региональную госпрограмму развития рыбохозяйственного комплекса. Действие документа продлено до 2030 г., основные финансовые параметры скорректированы в сторону уменьшения.

Соответствующее постановление краевого правительства размещено на портале официального опубликования правовых актов, сообщает корреспондент Fishnews. Поправки продлевают действие программы на период до 2030 гг. (в прежнем варианте она охватывала 2020 — 2027 гг.)

Новый вариант документа предусматривает увеличение выпуска продукции рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае в 1,2 раза к 2030 г. (ранее — в 1,5 раза к 2027 г.). В том числе производство продукции с высокой добавленной стоимостью за счет роста объемов вылова предполагается нарастить в 1,5 раза (ранее — в 1,6 раза), по продукции аквакультуры показатель должен вырасти в 1,1 раза (ранее — в 2 раза).

В новой редакции общий объем финансирования госпрограммы за счет средств краевого бюджета предусмотрен в размере 318 млн рублей (ранее — 471 млн рублей).

Теперь госпрограмма включает вместо четырех подпрограмм три: «Развитие аквакультуры (рыбоводства)», «Стимулирование обновления и модернизации основных производственных фондов рыбохозяйственного комплекса» и «Развитие системы государственного управления». В прежнем варианте была также подпрограмма «Развитие рынка рыбной продукции в Приморском крае».

Ответственным исполнителем госпрограммы по-прежнему указано региональное агентство по рыболовству. Напомним, что в рамках реформирования органов исполнительной власти Приморья региональное агентство по рыболовству с 1 января 2024 г. упраздняется, его полномочия передадут краевому министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов.

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