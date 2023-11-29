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Госдума приняла в первом чтении поправки в закон госконтроле. Фото пресс-службы ГД

Правительству готовятся продлить «антисанкционные» полномочия

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон госконтроле. Предполагается продлить на 2024 г. дополнительные полномочия правительства по регулированию контрольно-разрешительной деятельности. В том числе в части введения моратория на проверки.

Текст поправок в закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» размещен в базе данных Госдумы.

Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев, представивший законопроект на пленарном заседании нижней палаты парламента, напомнил, что в марте 2022 г. в связи с санкционным давлением на российскую экономику был принят федеральный закон № 46, предусматривающий введение 59 мер поддержки граждан и бизнеса. В текущем году был проведен анализ эффективности антисанкционных мер, действие которых заканчивается в 2023 г. Сейчас предлагается продлить на 2024 г. меры по восьми направлениям.

«Основной, но не единственный механизм — предоставление правительству полномочий на принятие решений, направленных на поддержку граждан и бизнеса. Крупный блок касается контрольно-надзорной и разрешительной деятельности», — подчеркнул Алексей Херсонцев.

Он отметил, что в целом правительство положительно оценивает решения, которые были приняты в прошлом году. «В различных сферах они действительно позволили оперативно и гибко работать в условиях того беспрецедентного санкционного давления, которое оказывалось. Это и комплекс мер, связанных с особенностями в корпоративном законодательстве, что не позволило блокировать работу наших корпоративных институтов иностранными участниками. Это ограничения и особенности, связанные с разрешительной и контрольно-надзорной деятельностью, — перечислил замминистра. — Это и объявленный президентом мораторий на проверки, и вы знаете, что на прошлой неделе президент поручил правительству его продлить».

Также законопроект предусматривает продление мер спецрегулирования в сферах государственных и муниципальных закупок, строительства, социально-трудовых отношений, в отношении приема лиц, проживающих за рубежом, в российские образовательные организации (за исключением вузов), открытия пунктов пропуска через госграницу, предоставления государственной или муниципальной преференции и иных мер.

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