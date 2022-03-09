Правительство наделили дополнительными возможностями

Вышел федеральный закон об антикризисных мерах в условиях санкций. Правительство сможет принимать оперативные решения — устанавливать возможность для бизнеса продолжать работу без продления разрешений и лицензий, определять специфику осуществления тех или иных видов госконтроля.

Пакет решений в социально-экономической сфере предусмотрен федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 8 марта 2022 г. № 46.

Как сообщает корреспондент Fishnews, правительство в нынешнем году сможет принимать меры оперативного реагирования. Так, кабмин может предусматривать:

- особенности оценки соответствия выпускаемой в обращение на территории страны продукции;

- специфику осуществления видов госконтроля, муниципального контроля, для которых применятся положения законов о защите прав предпринимателей и о госконтроле. Речь в том числе может идти о моратории на проверки, контрольные (надзорные) мероприятия;

- особенности лицензирования, аккредитации, аттестации, госрегистрации, квалификационных экзаменов. Так, поддержать бизнес предложено за счет возможность продолжать работу без продления или переоформления лицензий и других разрешений, срок действия которых истек. Может приостанавливаться действие отдельных требований, которые должны соблюдаться при получении, переоформлении разрешения или в процессе работы его обладателя;

- особенности организации предоставления государственных и муниципальных услуг. В том числе может быть определен порядок переоформления и продления или приостановления срока действия документов, выданных по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг;

- устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений;

- менять условия отнесения к малому и среднему бизнесу;

Отдельные полномочия, предусмотренные новым законом, правительство может возложить на профильные федеральные ведомства.

До конца года установлен мораторий на плановые проверки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса (за исключением случаев, предусмотренных законом о защите прав предпринимателей).

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