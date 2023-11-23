Мораторий на внеплановые проверки продлят на 2024 год

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства предложил продлить мораторий на внеплановые проверки бизнеса на будущий год. Инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин.

О ходе реформы контрольно-надзорной деятельности на совещании у президента рассказал вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко. Он напомнил, в частности, про механизм досудебного обжалования и соответствующий сервис на портале госуслуг.

«И этот сервис пользуется определенным спросом. У нас в прошлом году порядка 3,5 тыс. жалоб было подано, в этом уже четыре тысячи с хвостиком жалоб», — отметил заместитель председателя правительства.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля, Дмитрий Григоренко обратил внимание на переход с «проверок ради проверок» на риск-ориентированный контроль, профилактические визиты.

Тренд на снижение количества проверок сохраняется, констатировал докладчик: «В 2019 году было полтора миллиона проверок, в прошлом году 340 тыс. проверок, в этом году мы думаем, что мы даже 340 тыс. недотянем, в районе 300 тыс. проверок будет».

Вице-премьер подчеркнул, что большую роль играет мораторий, который по плановым проверкам действует до 2030 г. А вот по внеплановым проверкам такая мера введена только до конца 2023 г., заметил Дмитрий Григоренко.

«Михаил Владимирович, может, нам на 2024 год продлить мораторий? Ну кроме объектов высокого риска, чрезвычайно высокого», — предложил председателю правительства Владимир Путин.

Михаил Мишустин возражать не стал, сообщив, что вопрос уже обсуждался с прокуратурой. В итоге мораторий на внеплановые проверки решили продлить на будущий год.

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