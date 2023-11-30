Особенности Приморья попросили учесть в работе по рыболовным участкам

Власти Приморского края призвали законодателей обеспечить для предприятий, занимающихся в регионе добычей лосося, возможность отработать следующую путину с учетом меняющегося законодательства по рыболовным участкам.

Действие договоров на рыболовные участки для добычи анадромных в Приморском крае заканчивается как раз в самый пик горбушовой путины, обратил внимание глава агентства по рыболовству Сергей Наставшев на совещании в Совете Федерации.

Напомним, что сейчас идет процесс изменения законодательства по закреплению рыболовных участков, в том числе тех, на которых добываются лосось и другие анадромные рыбы.

Сергей Наставшев и предложил поддержать продление договоров с рыбаками Приморья до 2025 г. Он попросил выступить с такой инициативой сенаторов, чтобы ускорить процесс внесения изменений, сообщает корреспондент Fishnews.

Объемы добычи лосося в Приморском крае скромные, однако это важный для региона промысел, подчеркнул глава агентства.

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