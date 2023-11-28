Тема сложная и важная: рыбопромышленников волнуют тонкости перезакрепления участков

По закреплению рыболовных участков на новый срок для добычи лососей и других анадромных рыб разрабатывается подзаконная база. С новыми обязательствами пользователей и размером платы связано много вопросов — показало обсуждение на площадке Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Федеральные ведомства готовят документы, которые должны определить детали закрепления на новый срок рыболовных участков для вылова лососей и других анадромных видов рыб.

Принятый в июле закон предусматривает возможность для действующих пользователей получить РЛУ на новый срок без торгов — без конкурсов и аукционов. При этом за заключение договора взимается плата — в размере и порядке, которые установит правительство РФ.

Также для тех, кто намерен добывать анадромные объекты, предусмотрено заключение соглашения с регионом об участии в социально-экономическом развитии территории.

Механизмы определения платы и возможные обязательства перед субъектом Федерации обсудили на конференции Fishnews Online члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Руководители отраслевых объединений рассказали, что волнует пользователей участков.

Возникает очень много вопросов, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Мы сейчас прорабатываем свои предложения с субъектом Федерации», — сообщил он.

Одна из волнующих тем: будут ли в качестве выполнения обязательств перед регионом засчитываться определенные финансовые отчисления или здесь будет установлен и иной формат?

Другой вопрос: как будет рассчитываться плата за заключение договора на участок. Бизнес-сообщество беспокоит, будет ли она посильной, особенно для небольших организаций, отметил президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Помимо урожайных на уловы лет, случаются и проловы — как учесть этот фактор?

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын рассказал о предложениях региона: это механизмы внесения платы, которые, с одной стороны, обеспечивают возможности участия предприятия в развитии субъекта Федерации, а с другой — предполагают равномерное распределение нагрузки и учитывают колебания вылова в разные годы.

Подзаконная база по рыболовным участкам определит перспективы работы множества предприятий в разных регионах. Поэтому очень важно, чтобы Минсельхоз и Росрыболовство детально проработали все вопросы с регионами и бизнес-сообществом, подчеркнули в Координационном совете.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews