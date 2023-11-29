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Перспективные направления для развития отечественного рыболовства обсудили на совещании, организованном комитетом Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Куда расти уловам

По данным науки, состояние запасов водных биоресурсов позволяет увеличить отечественный вылов почти в полтора раза. Какие шаги нужно предпринять, чтобы задействовать эти резервы, представители отраслевого сообщества и государства обсудили на площадке Совета Федерации.

Перспективные направления для развития отечественного рыболовства обсуждались на совещании, организованном 28 ноября комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Член комитета, сенатор от Приморского края Людмила Талабаева подчеркнула важность поставленной перед отраслью задачи — обеспечить устойчивое снабжение страны хорошей рыбой. Тем более что данные науки о запасах водных биоресурсов свидетельствуют о возможности увеличения вылова на 2,3 млн тонн — за счет промысла как в российской экономзоне, так и за ее пределами.

В зонах иностранных государств и открытых водах Мирового океана есть основания рассчитывать на дополнительный вылов 750–800 тыс. тонн гидробионтов, уточнил директор по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Олег Булатов. К наиболее перспективным он отнес промысел пелагических рыб в Западной Африке, ставриды и скумбрии в ЮВТО и криля в Антарктике.

При этом рыболовство в зонах международных договоров осложняется из-за санкций. Это касается как перегрузов и другой деятельности флота, так и нормативного обеспечения промысла. «Нам нужно дать возможность Росрыболовству устанавливать ОДУ в районах действия международных договоров, чтобы обеспечить приоритетность для наших рыбаков, если соседние государства не хотят просто с нами разговаривать», — заявил замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Соответствующие изменения в законы и подзаконные акты, по его словам, уже подготовлены, и регулятор рассчитывает на поддержку Совета Федерации в процессе их принятия.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в пределах российской экономзоны самые мощные резервы ожидаемо имеют моря Дальневосточного бассейна. За счет таких объектов, как сардина-иваси, тихоокеанские лососи, минтай, морские водоросли и многие другие виды, вылов можно нарастить как минимум на 1,5 млн тонн.

Немногим более 100 тыс. тонн могут добавить к этим цифрам пресноводные водоемы. Но такой промысел — зачастую многовидовой, крайне сложный и специфичный, предупредил Василий Соколов. Поэтому основную ставку внутри страны Росрыболовство делает на развитие аквакультуры.

Ключевым условием освоения разведанных запасов и тем более их наращивания регулятор считает увеличение финансирование науки, прежде всего, ресурсных исследований. ВНИРО оценивает потребности в дополнительном финансировании на уровне 7 млрд рублей в год. Кроме того, остро стоит вопрос обновления научно-исследовательского флота. Заложенные в конце 2021 г. два среднетоннажных судна, которые ученые надеялись использовать в экспедициях уже в 2025 г., в силу различных обстоятельств фактически превратились в долгострой.

Людмила Талабаева отметила, что вопросом достройки НИСов надо заняться основательно. «Если это компетенция Минпромторга, давайте будем решать с Минпромторгом, — заявила сенатор. — Наука должна получить свои пароходы».

Участники совещания также обратили внимание на ряд вопросов, решение которых позволило бы упростить работу рыбаков и создать условия для увеличения уловов. Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов рассказал о нехватке судов, позволяющих вести эффективное освоение пелагических объектов. Например, если в Китае и Японии промысел дальневосточной сардины (иваси) осуществляется кошельковыми неводами на сейнерах, то российские рыбаки преимущественно используют тралы: в прошлом году 32 из 35 судов, выставленных на путину, были траулерами.

Но при таком способе добычи такая нежная рыба, как иваси, сильно деформируется. «Из тралов можно взять не более 15–20% пищевой продукции», — отметил руководитель АРПП, остальные уловы, по его словам, уходят на рыбную муку и жир. На промысел сайры российские суда в 2022 г. и вовсе не выставлялись — по причине их отсутствия.

«Нам необходимо строительство сейнерного флота либо необходимо выработать новое направление развития рыбопромыслового флота. Отрасль должна получить не только суда для промысла минтая в ИЭЗ РФ, а автономные добывающие и перерабатывающие суда, способные работать в удаленных районах Мирового океана», — подчеркнул Георгий Мартынов.

По мнению президента Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексея Осинцева, для защиты интересов рыбаков целесообразно исключить рыбу и морепродукты из перечня товаров, к которым применяются ставки вывозных таможенных пошлин, привязанные к курсу рубля. Зато на ввозимую в Россию рыбопродукцию пошлину стоит поднять до 20% — сроком на два года. АСРФ также предложила включить рыбную продукцию «с высокой добавленной стоимостью» в государственные и муниципальные закупки: для питания школьников, дошкольников и военнослужащих.

Председатель Рыбного союза Александр Панин указал, что любые барьеры для импорта влекут за собой рост цен на продукцию российских рыбаков на внутреннем рынке. Кроме того, номенклатура импортной и российской рыбы почти не пересекается, поэтому повышение пошлин снизит доступность определенного ассортимента рыбной продукции для российского потребителя, что мало способствует решению задачи по увеличению ее потребления.

Рыбный союз в свою очередь считает важным перейти к единой системе координат применительно к потреблению рыбной продукции, например пересчитывать все на сырец. Это касается как методики расчета потребления, которую использует Росстат, так и рекомендаций Минздрава. «Тогда мы будем более корректно оценивать текущую ситуацию и сможем принимать более взвешенные и правильные решения», — добавил Александр Панин.

Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский обратил внимание на необходимость усиления мер противодействия транспортировке незаконно добытой рыбы и повышения прозрачности учета уловов, в том числе добываемых КМНС. Его коллега из Приморского края Сергей Наставшев поднял тему продления срока действия договоров на рыболовные участки для промысла лососевых до 2025 г., рекомендовал пересмотреть правила предоставления субсидий при доставке рыбы Севморпутем, а также напомнил о многолетней проблеме с нормированием содержания мышьяка в рыбе и морепродуктах, препятствующей наполнению внутреннего рынка.

Представители регионов также упомянули о многократном росте — в сотни раз — ставок сбора за пользование водными биоресурсами для спизулы и анадары, что поставило под вопрос рентабельность промысла этих моллюсков. На завышенную ставку жаловались и предприятия, осуществляющие промысел шпрота (кильки) в Балтийском море.

По словам Людмилы Талабаевой, проект изменений в Налоговый кодекс, корректирующий ставки сбора, уже подготовлен и направлен в правительство для получения заключения. Поправки предусматривают снижение ставок сбора до 1000 рублей за тонну для корбикулы, до 3500 рублей для спизулы и до 50 рублей для шпрота.

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Анна ЛИМ, Fishnews

  • Перспективные направления для развития отечественного рыболовства обсудили на совещании, организованном комитетом Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Сенатор от Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА. Фото пресс-службы СФ
  • Директор по научной работе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Олег БУЛАТОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ. Фото пресс-службы СФ
  • Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН. Фото пресс-службы СФ
  • Ряд участников совещания выступил по видеосвязи. Фото пресс-службы СФ
  • Перспективные направления для развития отечественного рыболовства обсудили на совещании, организованном комитетом Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
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