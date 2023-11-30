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Добыча наваги у берегов Сахалина

Наука рассказала о рыбных запасах Восточно-Сахалинской подзоны

Сахалинский филиал ВНИРО опубликовал доклад по современному состоянию биоресурсов Восточно-Сахалинской подзоны. В обзоре описаны запасы и перспективы промысла рыб и беспозвоночных

Полная версия статьи ведущего научного сотрудника Анатолия Великанова размещена на сайте СахНИРО. Fishnews публикует материал с сокращениями.

Морские и прибрежные рыбы

Минтай. Основные промысловые скопления у северо-восточного Сахалина минтай образует обычно с марта по декабрь. В марте-апреле большие концентрации формируют преднерестовые рыбы, тогда как в конце июня этот вид широко распространяется над шельфом для активного откорма, где и проводит большую часть годового цикла вплоть до последних чисел декабря, придерживаясь глубин от 20–30 до 400 м (рис. 2).

Рис. 2. Пространственное распределение биомассы минтая (в т/кв. милю) у северо-восточного Сахалина в октябре 2007 г.

Данные учетных траловых и ихтиопланктонных съемок, а также результаты математического моделирования и промысла свидетельствуют, что запасы минтая у северо-восточного Сахалина находятся в хорошем состоянии. В частности, величина общего допустимого улова (ОДУ) в 2023 г. определена в размере 109,6 тыс. тонн. Вылов по состоянию на середину ноября достиг 98,7 тыс. тонн, или более 90% ОДУ, говорится в обзоре.

Рис. 3. Многолетняя динамика вылова минтая у северо-восточного Сахалина в 1976-2022 гг.

Дальневосточные камбалы. Сейчас промысел камбал у восточного Сахалина ведется только в заливе Терпения. Основу вылова составляет желтоперая камбала, доля которой в камбаловых уловах превышает 90%. Летом, в период нереста и нагула, представители этого вида концентрируются вдоль всего побережья на глубинах менее 50 м (рис. 4).

Запасы желтоперой камбалы в заливе значительны. Согласно данным когортного анализа, в 1990 — 2022 гг. они варьировали в пределах 23,9–71,6 тыс. тонн. Ежегодный мониторинг показывает благополучное состояние вида.

Рис. 5. Динамика вылова камбал залива Терпения в 1953-2022 гг.

Промысел камбал в рассматриваемом районе производится с конца мая по октябрь. Наибольший вылов приходится на июнь-июль. Лов ведут снюрреводами с судов типа МРС на глубинах менее 30 м.

В текущем году допустимый улов камбал в заливе Терпения составляет 2,65 тыс. тонн. Общий вылов к середине ноября составил 2,58 тыс. тонн — 97,4% ОДУ.

Тихоокеанская сельдь. В пределах Восточно-Сахалинской подзоны обитают два стада тихоокеанской сельди. В северной части подзоны выделяется локальная популяция сельди северо-восточного Сахалина, в ее южной части, включая залив Анива, юго-восточное побережье и залив Терпения, — сахалино-хоккайдская популяция.

Сейчас промысел сельди у северо-восточного побережья острова ведется преимущественно в заливе Ныйский в мае-июне во время нерестового хода, хотя она размножается и в других заливах-лагунах северо-востока Сахалина. Популяция этой сельди немногочисленна, к изъятию в последние годы предлагается 1,24 тыс. тонн. Вылов остается также небольшим, например, в 2020 — 2023 гг. он варьировал в пределах 0,09–0,45 тыс. тонн (в среднем 0,19 тыс. тонн) (рис. 6).

Рис. 6. Динамика вылова сельди у восточного побережья острова Сахалин в 2010-2023 гг.

Запасы сельди сахалино-хоккайдской популяции, обеспечивающей уловы в южной части острова, повсеместно в пределах ареала с середины 2010-х гг. ежегодно возрастают, о чем, в частности, свидетельствуют результаты комплекса учетных работ на разных этапах жизненного цикла этого вида.

Текущее состояние запасов сельди позволило рекомендовать к промыслу в 2023 г. 18,7 тыс. тонн в южной части подзоны. Всего же по Восточно-Сахалинской подзоне величина рекомендуемого вылова на 2023 г. с учетом северо-восточного побережья предложена в размере 19,94 тыс. тонн.

Навага дальневосточная. Навага является основным промысловым объектом прибрежного промысла в зимний период, ее лов ведут у восточного побережья острова — как в заливе Терпения с прилегающей прибрежной акваторией, так и в заливах северо-восточного побережья острова.

Сейчас запасы наваги у восточного побережья острова находятся на уровне среднемноголетних значений. Расчетная величина численности и биомассы промысловой части популяции наваги позволила предложить ОДУ в 2023 г. в Восточно-Сахалинской подзоне в размере 5,185 тыс. тонн, из них в заливе Терпения — 4,66 тыс. тонн, в заливах северо-востока Сахалина — 0,525 тыс. тонн.

Рис. 7. Динамика вылова наваги у восточного побережья острова Сахалин в 2010–2023 гг.

Навага, обитающая у северо-восточного побережья острова, по причине низкой выживаемости на ранних этапах жизненного цикла характеризуется небольшим запасом. Ее ловят вентерями преимущественно в январе-феврале в заливах Пильтун, Ныйский, Набильский. На эти заливы приходится в среднем 0,8% от суммарного вылова наваги по Восточно-Сахалинской подзоне. Среднегодовой вылов наваги на северо-восточном Сахалине в 2010–2023 гг. не превысил 41 тонны, или 23% от предлагаемых лимитов для микрорайона.

Дальневосточная мойва. В 2022 г., по данным отчетности предприятий, в Восточно-Сахалинской подзоне было добыто 1,9 тыс. тонн, в 2023 г. — около 0,6 тыс. тонн. В настоящее время признаков появления новых высокоурожайных поколений мойвы у Восточного Сахалина не наблюдается, состояние запасов оценивается как среднее с тенденцией к снижению.

Основные районы промысла мойвы в Восточно-Сахалинской подзоне — юго-восточное побережье и залив Анива, хотя неплохие подходы наблюдаются в отдельные годы и на северо-востоке острова.

Рис. 8. Динамика вылова мойвы у восточного побережья острова Сахалин в 2002-2023 гг.

Корюшки. Традиционными объектами прибрежного весенне-летнего промысла на Сахалине являются корюшки. Запасы азиатской зубастой корюшки у восточного побережья острова в настоящее время находятся в хорошем состоянии. В 2023 г. вылов зубастой корюшки на Восточном Сахалине превысил 1,3 тыс. тонн. Почти треть от этого объема добыта в заливе Терпения.

Рис. 9. Динамика вылова азиатской зубастой корюшки у восточного побережья Сахалина в 2009-2023 гг.

Морская малоротая корюшка как отдельный объект промысла была выделена из группы корюшек в 2012 г. В 2022 г. у восточного Сахалина было добыто всего 191,4 тонны этого вида рыб, что стало минимальной величиной за весь период промысла (рис. 10).

Признаки ухудшения биологического состояния ресурсов морской малоротой корюшки были отмечены и по результатам учетных работ 2022 г.: в заливе Анива и у юго-восточного побережья наблюдалось снижение плотности скоплений и уменьшение средних размеров особей. В мае–июне 2023 г. в целом по подзоне было добыто около 370 тонн морской малоротой корюшки — больше, чем в предыдущем году, но все еще существенно ниже среднемноголетних значений.

Рис. 10. Динамика вылова морской малоротой корюшки у восточного побережья острова Сахалин в 2012–2023 гг.

Среди других морских рыб, которые представляют определенный промысловый интерес в Восточно-Сахалинской подзоне, ученые обращают внимание на группу глубоководных видов. В частности, у восточного Сахалина на глубинах от 200–400 до 1500 м при помощи разноглубинных тралов или донных жаберных сетей можно вылавливать макрурусов в объеме до 4 тыс. тонн, а также более ценных палтусов — до 650 тонн (совместно черный, азиатский стрелозубый и белокорый), длинноперого шипощека до 150–160 тонн и скатов до 1 тыс. тонн.

В шельфовой зоне восточного Сахалина потенциально промысловыми видами рыб являются бычки (рогатковые), особенно в заливах Анива и Терпения, с рекомендованным выловом до 1,12 тыс. тонн, а также тихоокеанская песчанка, промысловые скопления которой известны в проливе Лаперуза. В настоящее время запасы песчанки находятся на низком уровне, рекомендованный вылов в российской зоне пролива Лаперуза предлагается в размере 1 тыс. тонн.

Промысловые беспозвоночные и водоросли

Краб-стригун опилио. С начала возобновления промысла в 2016 г. наблюдается успешное освоение этого объекта (рис. 11).

В 2022 г. добыча краба осуществлялась силами четырех предприятий, общее время промысла составило 1135 судо-суток. Добычу вели на глубинах от 100 до 550 м, а общий вылов за год составил 4,13 тыс. тонн.

Общий допустимый улов краба-стригуна опилио в Восточно-Сахалинской подзоне на 2023 г. составляет чуть менее 5 тыс. тонн. К середине ноября общий вылов достиг 4,1 тыс. тонн, или более 82% ОДУ.

Колючий краб. В настоящее время выявлено семь локальных скоплений колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне. Шесть из них расположены у юго-восточного Сахалина, а одно, наиболее обширное по площади, — в западной части залива Анива (рис. 14). Впоследствии было показано, что полигоны 1–2 и 5–6 можно рассматривать как единые локальные скопления.

Рис. 14. Карта-схема ловушечных исследований колючего краба в период 2000-2022 гг. в районе восточного Сахалина

В связи с сокращением промысловой биомассы общий допустимый улов колючего краба в Восточно-Сахалинской подзоне на 2023 г. составляет 350 тонн, а вылов на середину ноября достиг 160,1 тонны, или 45,7% ОДУ.

Рис. 15. Динамика биомассы запаса колючего краба у восточного Сахалина на участках добычи

Креветка северная. Распределение скоплений северной креветки у восточного Сахалина по данным учетных траловых съемок последних лет представлено на рис. 17. Согласно полученным данным, основные скопления этого вида креветки распределялись между 49°30 и 51°30 с.ш.

По данным донной траловой съемки 2021 г. отмечается некоторое снижение запаса по сравнению с предыдущими годами, промысловый запас на всей акватории у северо-восточного Сахалина составил 5 053 тонны. В связи с выявленным снижением промысловой биомассы этой креветки ОДУ на 2023 г. также уменьшился и составляет 257 тонн. Величина вылова по состоянию на середину ноября достигла 192 тонн, или 74,7% ОДУ.

Гренландская креветка. Этот вид креветок встречается по всему шельфу у северо-восточного Сахалина на глубинах от 12 до 590 м, но распределение его крайне неравномерно. Промысловые скопления отмечаются на участке от мыса Терпения до полуострова Шмидта (48°58–54°50 с. ш.) на глубинах 30–876 м, при этом наиболее плотные скопления образуются на глубинах 100–250 м. Площадь распределения креветки существенно варьирует по годам.

В связи с выявленными тенденциями многолетних изменений запасов гренландской креветки величина ее ОДУ на 2023 г. составила всего 165 тонн, а вылов к середине ноября достиг 71 тонны, или 43% от общего допустимого улова.

Трубачи. Данные по промыслу трубачей в Восточно-Сахалинской подзоне за последние 10 лет представлены на рис. 20.

Рис. 20. Допустимые и реализованные объемы изъятия трубача (тонны) в Восточно-Сахалинской подзоне в 2013–2022 гг.

Традиционно значительный вылов наблюдался в заливе Анива, где работают в основном суда прибрежного лова. В последние годы (за исключением 2021 г.) вылов увеличивался и у северо-восточного Сахалина.

По материалам промысла трубача у юго-восточного Сахалина в 2020 и 2022 г. выявлено существенное снижение величины запасов (средний улов на ловушку уменьшился с 19,2 кг в 2019 г. до 4,4 кг в 2022 г.). В заливе Анива промысловый запас трубачей, оцененный по материалам съемки 2021 г., составил 7,4 тыс. тонн, в том числе моллюсков рода Buccinum — 1,7 тыс. тонн.

Исходя из полученных оценок запаса и выявленных тенденций его снижения, величина ОДУ трубачей в Восточно-Сахалинской подзоне на 2023 г. составила немногим более 1 тыс. тонн. Общий вылов к середине ноября текущего года достиг 643 тонн, или немногим более 64% от общего допустимого улова.

Кукумария японская. Основные районы промысла кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне показаны на рис. 23. Промысел кукумарии в заливе Терпения сосредоточен на двух обособленных участках: северо-западная и северо-восточная части залива. По данным донных траловых съемок было выявлено, что основные районы скопления кукумарии в заливе Терпения располагаются в северо-восточной части залива на галечно-каменистых грунтах в диапазоне глубин 10–35 м, в заливе Анива — в прибрежной зоне западной и юго-восточной его частей на глубинах до 30 м. Биомасса, оцененная по результатам комплексных донных траловых съемок, существенно варьировала.

Рис. 22. Вылов кукумарии японской у восточного Сахалина (по данным 2000–2022 гг.)

Исходя из полученных оценок, ОДУ кукумарии в Восточно-Сахалинской подзоне на 2023 г. составляет 2,9 тыс. тонн. По данным отраслевой системы мониторинга, общий вылов к середине ноября составил 1,82 тыс. тонн, или 62,7% от общего допустимого улова.

Рис. 23. Карта-схема района промысла кукумарии японской у Восточного Сахалина (залив Терпения и залив Анива)

Среди других морских промысловых беспозвоночных, которые представляют определенный интерес для рыбодобывающих компаний в Восточно-Сахалинской подзоне, специалисты отмечают глубоководного краба-стригуна ангулятуса, ресурсы которого позволяют добывать в 2023 г. 4,9 тыс. тонн. Его вылов к середине ноября достиг 2,2 тыс. тонн, или 44,6 % ОДУ. Также в СахНИРО обращают внимание на такие ценные шельфовые виды, как синий краб с выловом в текущем году до 130 тонн и волосатый четырехугольный краб — до 115 тонн.

Приморский гребешок. Основным промысловым видом среди гребешков в Восточно-Сахалинской подзоне является гребешок приморский (Mizuhopecten yessoensis). Общая величина ОДУ морских гребешков Восточно-Сахалинской подзоны формируется из запасов, локализованных в заливах Анива и Терпения, но промысел ведется только в заливе Терпения. Популяция в заливе Анива испытывает значительные колебания численности. Ее депрессивное состояние, связано, с одной стороны, с многолетним отсутствием высокочисленного пополнения и, с другой стороны, с прессом нелегального промысла.

ОДУ морских гребешков в Восточно-Сахалинской подзоне в 2023 г. утвержден в объеме 18,5 тонны. К середине ноября официальная величина вылова этого двустворчатого моллюска составила только 9,7 тонны, или 52,4% ОДУ.

Морской ёж серый. Серые морские ежи Strongylocentrotus intermedius являются одним из основных объектов прибрежного промысла беспозвоночных у берегов Сахалина. Добычу ведут водолазами в течение всего года, исключая период нереста с июля по октябрь.

По данным последней учетной съемки, общий запас морского ежа в Восточно-Сахалинской подзоне составил 2,25 тыс. тонн, промысловый запас — 1,93 тыс. тонн.

Таблица 2. Промысловая статистика вылова морского ежа серого у Восточного Сахалина с 2009 по 2022 гг.

Трепанг дальневосточный. В Восточно-Сахалинской подзоне выделяются два основных района, для которых прогнозируют состояние запаса и ОДУ трепанга (Apostichopus japonicus), — лагуна Буссе и залив Анива. Сейчас на промысел трепанга введен запрет.

Несмотря на эту меру, продолжающийся нелегальный лов в лагуне приводит к тому, что темпы снижения численности трепанга остаются довольно стабильными и ориентировочно составляют от 20 до 40% в год. В конечном счете именно этот фактор не позволяет имеющемуся запасу выйти на траекторию восстановления и роста численности. Исходя из оценки величины запаса в 2010–2011 гг. и экспертной оценки 2022 г., а также учитывая непрекращающийся браконьерский лов, ученые рекомендуют не снимать режим запрета.

Спизула сахалинская. Поселения спизулы Spisula sachalinensis в заливе Анива имеют широкое распространение в его кутовой части. Наиболее многочисленные скопления этот двустворчатый моллюск образует в бухте Лососей на прибрежном участке от реки Лютога до реки Сусуя (рис. 28). Промысловые скопления спизулы регистрировались в разные годы в приустьевых участках реки Урюм и лагуне Буссе.

Анализ полученных материалов свидетельствует о стабильном состоянии промыслового запаса спизулы в заливе Анива. Таким образом, величина промыслового запаса спизулы в заливе Анива в 2023 г. не будет ниже последних оценок, выполненным по учетным съемкам (2011 и 2013 гг.), то есть не менее 10,47 тыс. тонн.

Анфельция тобучинская. В Восточно-Сахалинской подзоне промысловым является один вид анфельции — анфельция тобучинская Ahnfeltia tobuchiensis. Многолетние наблюдения позволили выявить в лагуне Буссе три участка, где распространены скопления анфельции: это юго-восточная и восточная части лагуны, а также западный и северный участки.

По экспертной оценке, состояние ресурсов анфельции лагуны Буссе в 2023 г. не претерпевает значительных изменений, ее промысловая биомасса остается на уровне не ниже оценок последних лет и составляет 4,56 тыс. тонн. Коммерческий промысел этого ресурса в настоящее время не развит.

Ламинарии (виды рода Saccharina). В Восточно-Сахалинской подзоне промыслом осваивается один вид бурых водорослей — ламинария японская Saccharina japonica. В заливе Анива ламинария японская образует мощный пояс на трех прибрежных участках акватории (рис. 29).

Рис. 31. Динамика ресурсов ламинарии японской Восточно-Сахалинской подзоны

Исходя из того, что промысловый запас ламинарии в 2023 г. определен в размере не менее 48 тыс. тонн, при 40% доле изъятия рекомендованный вылов в заливе Анива определен величиной 19,2 тыс. тонн. Однако в текущем году промысел не был организован, добыто менее 1%.

«Таким образом, океанологические условия Восточно-Сахалинской подзоны способствуют формированию на входящих в нее акваториях не только достаточно высоких по численности и биомассе запасов и вылова некоторых видов рыб и беспозвоночных, но и широким видовым разнообразием промысловых гидробионтов», — резюмировали в филиале.

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