Проблемы воблы и осетровых вынесли на Конгресс молодых ученых

На III Конгрессе молодых ученых одной из тем стало сохранение и восстановление рыбных запасов Астраханской области. Отмечены негативные тенденции в состоянии популяций воблы и осетровых видов.

Мероприятие «Воздух и рыба: научные решения для Астраханской области» прошло в рамках III Конгресса молодых ученых. Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии представлял заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала (КаспНИРХ) Сергей Шипулин.

Участники встречи подробно обсудили тяжелое состояние популяции воблы и шаги, необходимые для изменения ситуации. Среди них улучшение режима весеннего половодья для обеспечения условий естественного воспроизводства, ограничения и запреты рыболовства, направленные на увеличение пропуска производителей к нерестилищам, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Популяции уникальных осетровых рыб Каспия — русского и персидского осетров, белуги и севрюги — сейчас воспроизводятся только или преимущественно искусственно. Такая ситуация возникла после строительства плотин ГЭС на реках и усугубилась под воздействием нелегального промысла, обратили внимание в КаспНИРХ.

«Для продолжения работ по восстановлению популяций осетровых рыб наряду с бескомпромиссной борьбой с браконьерством необходима масштабная реконструкция осетровых рыбоводных заводов, многие из которых были построены еще 60-70 лет назад», — подчеркнули в филиале.

Негативные тенденции в состоянии популяций реализуются на фоне мощных природно-антропогенных факторов — периода малой водности Волги и падения уровня Каспийского моря, отметили ученые.

Специалисты подчеркнули: все работы по сохранению и восстановлению рыбных запасов должны иметь научное обоснование и сопровождение. В том числе с применением современных методов исследований, например, молекулярно-генетических методов и методов дистанционного зондирования Земли.

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