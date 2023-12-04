Суд вынесет приговор по делу о контрабанде трепанга

В Приморском крае утвердили обвинительное заключение в отношении жителя Владивостока. По данным правоохранителей, он вместе с напарником пытался перевезти через границу партию варено-сушеного трепанга стоимостью более 3,9 млн рублей.

По версии следствия, в марте прошлого года фигурант вместе со знакомым организовал контрабанду дальневосточного трепанга. Они планировали перевезти через таможенную границу ЕАЭС 122 кг варено-сушеного деликатеса.

Злоумышленники представили в таможенный орган декларацию с недостоверными сведениями о производителе и поставщике товара, а также подложные ветеринарно-сопроводительные документы, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. Трепанг был задержан и изъят в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчине инкриминируют преступление, предусмотренное пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Дело направлено в суд.

Отмечено, что дело второго контрабандиста, заключившего с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, было выделено в отдельное производство и уже рассмотрено судом с вынесением обвинительного приговора.

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