Инвесторам возместят часть расходов на организацию железнодорожной инфраструктуры

Правительство предусмотрело возможность субсидирования затрат на присоединение железнодорожных путей предприятий к инфраструктуре РЖД. Это мера поддержка предусмотрена для инвесторов, реализующих проекты на Дальнем Востоке.

Участники инвестиционных процессов в Дальневосточном регионе получат возможность частично возмещать затраты на присоединение железнодорожных путей предприятий к путевой инфраструктуре РЖД. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

«Претендовать на такое возмещение смогут инвесторы, реализующие свои проекты на территории Дальневосточного федерального округа, — сообщили в пресс-службе правительства. — Размер выплат будет рассчитываться, исходя из объема инвестиций и специального коэффициента, который устанавливается президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока по отдельным видам экономической деятельности. Таким образом, государство сможет поддерживать проекты, оказывающие наибольшее влияние на темпы развития дальневосточных регионов».

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 5 декабря 2022 года № 2226.

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