Добытчикам лосося готовят соглашения с регионами

Минсельхоз предложил проект правил, по которым будут готовиться соглашения об участии в социально-экономическом развитии региона добытчиков лососей и других анадромных видов рыб.

Предприятия, намеренные заниматься выловом анадромных видов рыб, согласно подписанному в июле федеральному закону, должны заключать с субъектом Федерации соглашение об участии в социально-экономическом развитии региона. Такое требование распространяется на организаторов любительской рыбалки (в случае с анадромными).

Проект постановления правительства о правилах подготовки соглашения и его примерной форме Минсельхоз опубликовал на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Предполагается, что готовить проект соглашения будет уполномоченный регионом орган исполнительной власти. Затем предлагаемый документ нужно будет направить на согласование в комиссию по анадромным.

Оговорено, что в проекте соглашения должны предусматриваться обязательства из примерного перечня, определенного федеральным правительством. Речь идет об обязательствах, «направленных преимущественно на социально-экономическое развитие сельских территорий соответствующих субъектов Российской Федерации».

Согласно предложенным правилам, «анадромная» комиссия должна будет принять решение по проекту соглашения. При этом ей необходимо проверить его соответствие определенному на федеральном уровне перечню обязательств и примерной форме — так говорится в проекте постановления. Далее о своем решении комиссия должна сообщить уполномоченному органу.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews