ВАРПЭ помогает выработать оптимальные процедуры по рыболовным участкам

Для вывода услуги по заключения договора пользования рыболовным участком на «Госуслуги» готовится описание целевого состояния (ОЦС) — ориентир, как должен быть оптимизирован процесс ее предоставления. ВАРПЭ обратила внимание на необходимость синхронизации алгоритма процедуры заключения договоров и изменений в законодательство об участках.

Отраслевая рабочая группа «регуляторной гильотины» от экспертного и делового сообщества согласовала доработанный проект описания целевого состояния (ОЦС) госуслуги по заключению договора пользования рыболовным участком. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Президент ассоциации Герман Зверев — сопредседатель рабочей группы.

ОЦС — это оптимизированная, удобная для бизнеса модель того, как должен работать тот или иной разрешительный режим в России с точки зрения регламентных процедур, прокомментировали в ВАРПЭ. Среди основных индикаторов — короткие сроки оказания госуслуги, оптимизированный пакет документов и простота их подачи, закрытый перечень оснований для отказа. После утверждения ОЦС получить услугу можно будет онлайн, через портал госуслуг.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников традиционно участвует в разработке проектов ОЦС, касающихся рыбной отрасли. 29 ноября на совещании в Аналитическом центре при правительстве РФ координатор аналитической группы ВАРПЭ Наталия Гончарова высказала замечания к проекту ОЦС по заключению договоров на рыболовные участки.

В частности, она обратила внимание на то, что проект не учитывает новый порядок закрепления права пользования участками, предусмотренный принятым в июле законом.

Этот закон дает возможность заключения договоров на РЛУ с действующими пользователями без торгов, но с учетом подтверждения их добросовестности. Также получатели участков должны принять на себя дополнительные обязательства по производственному контролю на участках и заключению соглашения об участии в социально-экономическом развитии регионов.

Эксперты ВАРПЭ обратили внимание на необходимость уточнения отдельных регламентных процедур для действующих пользователей, а также закрепления в ОЦС подтверждения соответствия таких пользователей критериям добросовестности. Именно описание целевого состояния впоследствии станет ориентиром для органов власти при разработке подзаконной базы для реализации нововведений, поэтому очень важно привести ОЦС в соответствие с законом о рыболовстве, подчеркнули в ассоциации.

Аналитический центр при правительстве доработал проект с учетом замечаний отраслевого объединения, а члены профильной рабочей группы «регуляторной гильотины» согласовали его. При этом рабочая группа сохранила за собой возможность инициировать актуализацию ОЦС в будущем при обсуждении готовящихся сейчас проектов подзаконных актов, направленных на реализацию нового законодательства о рыболовных участках.

Проект ОЦС в ближайшее время будет рассмотрен профильной межведомственной рабочей группой. В случае его утверждения, уже в феврале следующего года новая модель предоставления услуги заработает на портале госуслуг.

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