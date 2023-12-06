Новости
Добыча лосося в Сахалинской области

ВАРПЭ помогает выработать оптимальные процедуры по рыболовным участкам

Для вывода услуги по заключения договора пользования рыболовным участком на «Госуслуги» готовится описание целевого состояния (ОЦС) — ориентир, как должен быть оптимизирован процесс ее предоставления. ВАРПЭ обратила внимание на необходимость синхронизации алгоритма процедуры заключения договоров и изменений в законодательство об участках.

Отраслевая рабочая группа «регуляторной гильотины» от экспертного и делового сообщества согласовала доработанный проект описания целевого состояния (ОЦС) госуслуги по заключению договора пользования рыболовным участком. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Президент ассоциации Герман Зверев — сопредседатель рабочей группы.

ОЦС — это оптимизированная, удобная для бизнеса модель того, как должен работать тот или иной разрешительный режим в России с точки зрения регламентных процедур, прокомментировали в ВАРПЭ. Среди основных индикаторов — короткие сроки оказания госуслуги, оптимизированный пакет документов и простота их подачи, закрытый перечень оснований для отказа. После утверждения ОЦС получить услугу можно будет онлайн, через портал госуслуг.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников традиционно участвует в разработке проектов ОЦС, касающихся рыбной отрасли. 29 ноября на совещании в Аналитическом центре при правительстве РФ координатор аналитической группы ВАРПЭ Наталия Гончарова высказала замечания к проекту ОЦС по заключению договоров на рыболовные участки.

В частности, она обратила внимание на то, что проект не учитывает новый порядок закрепления права пользования участками, предусмотренный принятым в июле законом.

Этот закон дает возможность заключения договоров на РЛУ с действующими пользователями без торгов, но с учетом подтверждения их добросовестности. Также получатели участков должны принять на себя дополнительные обязательства по производственному контролю на участках и заключению соглашения об участии в социально-экономическом развитии регионов.

Эксперты ВАРПЭ обратили внимание на необходимость уточнения отдельных регламентных процедур для действующих пользователей, а также закрепления в ОЦС подтверждения соответствия таких пользователей критериям добросовестности. Именно описание целевого состояния впоследствии станет ориентиром для органов власти при разработке подзаконной базы для реализации нововведений, поэтому очень важно привести ОЦС в соответствие с законом о рыболовстве, подчеркнули в ассоциации.

Аналитический центр при правительстве доработал проект с учетом замечаний отраслевого объединения, а члены профильной рабочей группы «регуляторной гильотины» согласовали его. При этом рабочая группа сохранила за собой возможность инициировать актуализацию ОЦС в будущем при обсуждении готовящихся сейчас проектов подзаконных актов, направленных на реализацию нового законодательства о рыболовных участках.

Проект ОЦС в ближайшее время будет рассмотрен профильной межведомственной рабочей группой. В случае его утверждения, уже в феврале следующего года новая модель предоставления услуги заработает на портале госуслуг.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: варпэправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ на профильной сессии ВЭФ. Фото Алексея Александронка, фотобанк «Росконгресса»

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Отрасль прошла через значительную трансформацию

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Развитие инфраструктуры притянет инвестиции в производство

Все материалы

Интервью

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот» Владимир КОТОВ. Фото пресс-службы «Океанрыбфлота»

Генеральный директор компании «Камчаттралфлот»

Владимир КОТОВ

Обеспечиваем рыбой Россию и ищем новые возможности для экспорта

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр МИХАЙЛОВ

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи

Александр МИХАЙЛОВ

Переход на электронный рыболовный журнал — это ключевое событие

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

Сергей РЯБЧЕНКО

Отрасль меняется

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Новый протокол расширил возможности поставок рыбы в Китай

Все интервью

Личное мнение

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Ловись, рыбка, большая и маленькая»

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России Андрей АНУФРИЕВ

Председатель правления Союза рыболовецких колхозов России

Андрей АНУФРИЕВ

Безопасность любой ценой?!

Все материалы

Крупным планом

Выездное собрание Рыбного союза в Калининградской области в апреле на площадке ГК «За Родину». Фото пресс-службы отраслевого объединения

В приоритетах — развитие рынка

Вид на реку Амур

Хабаровский край: Большая повестка региона

На площадке Международного рыбопромышленного форума 28 сентября прошла конференция, посвященная развитию аквакультуры в условиях единого экономического пространства. Фото пресс-службы Росрыболовства

Аквакультура переходит на индустриальные рельсы

Среднее краболовное судно проекта СКС57 «Кунашир» с композитными RSW-танками

Композитные кработанки: технологии будущего уже сегодня

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в этом году вновь проходили насыщенно и ярко

Выставка в Санкт-Петербурге — делимся впечатлениями

До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.