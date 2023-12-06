Электронным аукционам готовят правовой фундамент

Минсельхоз разместил для публичного обсуждения проект правил организации электронных аукционов по продаже прав на вылов водных биоресурсов и на пользование рыболовным участком.

Отраслевую нормативную базу продолжают адаптировать к изменениям закона о рыболовстве, которые вступят в силу с 1 сентября 2024 г. В частности, аукционы по продаже права на заключение договоров в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов можно будет проводить только в электронной форме. Это касается договоров о закреплении доли квоты добычи водных биоресурсов, договоров пользования водными биоресурсами и договоров пользования рыболовным участком.

Как сообщает корреспондент Fishnews, проект постановления правительства, устанавливающего правила организации и проведения таких аукционов в электронной форме, опубликован на портале regulation.gov.ru.

Разработчики нормативного акта отмечают, что практика продажи квот на «молоточных» аукционах приводит к затягиванию процесса торгов и увеличению затрат их участников. Перевод в цифровой формат, по мнению регулятора, повысит открытость и прозрачность аукционных процедур, увеличит количество потенциальных участников и минимизирует риски их сговора.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews