Росрыболовству дадут полномочия по электронным аукционам

Правительство рассмотрит проект постановления о новых полномочиях Росрыболовства в связи со вступлением в силу федерального закона о переходе на электронный формат аукционов и изменения в сфере предоставления рыболовных участков.

Напомним, что в июле был принят федеральный закон, предусматривающий закрепление рыболовных участков на аукционах, а не на конкурсах, как сейчас. Исключение — РЛУ для традиционного промысла. Также предусмотрена возможность перезаключения договоров вообще без торгов — конкурсов и аукционов.

При этом все аукционы по предоставлению права на вылов переводятся из «молоточных» в электронные. Это в том числе аукционы по продаже долей квот вылова, по закреплению рыболовных участков.

Правительство на заседании 7 декабря рассмотрит постановления о внесении изменений в положение о Росрыболовстве, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина. Предлагается внести изменения в полномочия ведомства по организации аукционов — в части их организации в электронной форме и продажи на таких аукционах прав на заключение договора пользования рыболовным участком. Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2024 г.

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