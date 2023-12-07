Интересна техническая составляющая: ассоциация в Приморье предложила сферы сотрудничества коллегам из КНР

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов принял участие в переговорах с делегацией из Даляня. АРПП предложила китайским партнерам развивать сотрудничество в судостроении, судоремонте, логистике, поставках оборудования.

Встреча прошла в правительстве Приморского края. Основными темами были экспорт рыбопродукции, логистика по системе холодовой цепи, совместные проекты, рассказали Fishnews в пресс-службе Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

С российской стороны переговоры прошли под председательством министра экономического развития региона Андрея Блохина. Интересы китайского бизнеса представляли заместитель главы администрации зоны инновационного сотрудничества «Тайпинвань» Ван Фунъюань, генеральный директор Даляньской компании припортового развития «Тайпинвань» Цюй Шуньли, генеральный директор Компании по импорту и экспорту продукии Jinkairui Вэнь Чуанг и другие партнеры из Китая.

«Приморский край активно укрепляет деловое и торгово-экономическое сотрудничество с провинциями КНР после пандемии. Рыбная отрасль традиционно вызывает большой интерес у представителей китайского бизнеса, — сообщил по итогам переговоров президент АРПП Георгий Мартынов. — Ассоциацией с учетом запроса наших рыбаков было предложено развитие партнерства в сфере судостроения и судоремонта в порту Даляня, работа с портово-логистической инфраструктурой, а также поставка в Россию судового оборудования».

Представители китайской стороны отметили, что зона инновационного сотрудничества «Тайпинвань» заинтересована в реализации совместных проектов с привлечением инвестиций РФ, закупке российской рыбы и морепродуктов (преимущественно камчатского краба, трески, лосося, тунца).

Также партнерам презентовали российскую цифровую платформу организованной оптовой торговли и хранения рыбной продукции FishPlace.ru.

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