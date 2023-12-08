Свободным участкам для промысла готовят электронные аукционы

Минсельхоз представил проект правил организации и проведения электронных аукционов для предоставления прав на вылов. В том числе речь идет о закреплении рыболовных участков.

Новые правила организации и проведения торгов предложены для реализации принятых в июле изменений федерального закона о рыболовстве. Предусматривается переход от «молоточных» аукционов по предоставлению прав на вылов к электронным. При этом рыболовные участки будут закрепляться на аукционах, а не на конкурсах, как сейчас. Исключение — участки для традиционного промысла КМНС, в этом случае сохраняется конкурсное распределение. Также для промышленного лова и организации любительского лова закон предусмотрел возможность перезакрепления участков на новый срок без торгов, то есть и без конкурсов, и аукционов.

Министерство сельского хозяйства предложило проект правил организации электронных аукционов. Описывается, кто выступает организатором торгов в том или ином случае, какая информация должна содержаться в извещении о проведении аукциона и другие особенности организации и проведения торгов. Как сообщает корреспондент Fishnews, в том числе предложены формулы расчета начальной цены лотов. Для рыболовных участков предложено две формулы. Одна — на случай, если в отношении РЛУ уже ранее заключался договор. Другая — если участок не закреплялся. Механизмы расчета схожие и предусматривают использование таких показателей, как средние объемы добычи, ставка сбора за пользование водными биоресурсами и количество лет, на которые предоставляется РЛУ.

Однако в случае если участок ранее не закреплялся, для определения среднего объема вылова будут применяться показатели соседних или близлежащих участков с соответствующим видом рыболовства.

Такой принцип предложено распространить как на участки для промышленного лова, так и на участки для организации любительской рыбалки.

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