ЦСМС развивает партнерство в сфере кибербезопасности

Центр системы мониторинга рыболовства и связи подписал соглашение о сотрудничестве с компанией Positive Technologies. Стороны будут реализовывать совместные инициативы в сфере информационной безопасности по защите инфраструктуры и информационных систем.

Соглашение заключили на полях международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Подписи под документом поставили начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Александр Михайлов и советник генерального директора «Позитив Текнолоджиз» по взаимодействию с госсектором Артем Сычев, сообщили Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

«Кибербезопасность цифровой среды рыболовства с учетом развития новых информационных систем, сопровождающих ключевые производственные процессы отрасли, сегодня является особенно важной», — обратил внимание Александр Михайлов.

Он отметил, что новое партнерство позволит ЦСМС расширить собственные компетенции и начать совместные инициативы в сфере кибербезопасности.

«ЦСМС в свою очередь будет делиться собственным опытом и удачными кейсами», — обещал глава Центра.

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