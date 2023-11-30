Центр системы мониторинга рыболовства и связи ведет цифровое сопровождение реформ в рыбной отрасли, что подразумевает решение множества разнообразных задач. Это и упрощение рыбакам доступа к госуслугам, и увеличение числа сервисов, и повышение прозрачности бизнеса, и обеспечение надежной связи, и сбор информации для повышения качества управленческих решений. О стоящих перед ЦСМС задачах на ближайшую перспективу корреспонденту Fishnews рассказал начальник Центра Александр Михайлов .

— Александр Сергеевич, с 1 декабря 2023 года ведение рыболовного журнала в электронном виде становится обязательным для судов, оснащенных в соответствии с законодательством техническими средствами контроля (ТСК). Как проходит «обкатка» ЭРЖ?

— Окончательный переход промыслового флота на ЭРЖ — это ключевое событие, к которому мы давно готовились. Суда активно оснащались в течение этого года. В преддверии 1 декабря мы подготовили для установки итоговый релиз ЭРЖ. В нем учтены все пожелания со стороны контрольных органов, рыбаков, а также наших отделов и филиалов, которые непосредственно занимаются эксплуатацией системы.

Благодаря интеграции программного комплекса «Электронный рыболовный журнал» с системой исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР) суда оперативно могут получать на борт электронные разрешения и изменения к ним. Также функционирует интеграция с ФГИС «ВетИС» в части автоматического формирования ветеринарных сопроводительных документов на улов с указанием номера разрешения на добычу (вылов). Это соответствует обязательному требованию, которое вступило в силу с 1 сентября 2023 года.

Кроме того, ПК ЭРЖ передан на тестирование иностранным рыболовным организациям Китая, Кореи и Японии. Сейчас иностранные суда из этих стран, ведущие промысел в исключительной экономической зоне России, подают судовые суточные донесения (ССД) в Ш-формате через электронную почту. В перспективе иностранные рыбаки, как и российские, перейдут на использование ПК ЭРЖ.

— Как продвигается работа над информационно-вычислительной системой «Квоты»?

— В ближайшее время мы планируем вводить ее в эксплуатацию. Информационно-вычислительная система «Квоты» разработана для оптимизации государственных функций Росрыболовства и позволяет производить расчеты для приказов по пользователям всех бассейнов, по видам водных биоресурсов, по которым устанавливается общий допустимый улов.

Система производит расчеты и организует выпуск приказов о распределении квот, в том числе по инвестквотам 2.0, в которых учитывается информация о принадлежности к реестру МСП.

Всю эту цепочку необходимо рассчитать и подписать. Всю работу до момента подписания система «Квоты» проделывает автоматически, а затем передает утвержденные данные в систему СИГУР, в которой работают специалисты территориальных управлений Росрыболовства.

УСЛУГИ ФАР

— Как совершенствуется и внедряется система исполнения государственных услуг Росрыболовства (СИГУР)? Какие планы по ее дальнейшему развитию?

— СИГУР — это внутренняя система Росрыболовства для предоставления рыбакам государственных услуг и сервисов. Фактически все предоставляемые федеральным агентством услуги оказываются в системе СИГУР и только в ней. СИГУР интегрирована с порталом «Госуслуги». Информация о заявках пользователей поступает в СИГУР именно из «Госуслуг» и туда же отправляются уже обработанные заявления.

Какую работу с СИГУРом мы ведем? Например, оптимизируем уже выведенные на ЕПГУ госуслуги под нужды конкретных пользователей. В частности, для представителей коренных малочисленных народов была выделена отдельная услуга — «Предоставление ВБР в пользование в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС». То есть точечно настраиваем функционал портала «Госуслуг» и СИГУР под нужды рыбаков.

К середине декабря разработаем механизмы по оптимизации целевых состояний госуслуг, чтобы максимально сократить срок оказания услуг и количество запрашиваемых документов.

В 2024 году планируем добавить в СИГУР еще «Личный кабинет рыбака», что позволит и самим пользователям, и Росрыболовству обмениваться информацией в режиме реального времени.

— Какую практическую пользу принесла рыбакам цифровизация всех этих процессов? Например, по выдаче разрешений в электронном виде?

— Выдача электронных разрешений началась с декабря 2022 года. На текущий момент выдано более 25 тыс. разрешений на добычу (вылов).

С помощью цифровизации процесса, в том числе с использованием ЕПГУ, средние сроки оказания данной госуслуги сократились и по факту укладываются в 2,5 рабочего дня для первичной выдачи и 1 день для внесения изменений. Разрешения теперь не нужно доставлять на суда или места промысла «по старинке», как раньше это было с бумагой. Достаточно просто отправить электронный документ по почте или на ПК ЭРЖ.

За счет создания единого цифрового контура «Квоты — СИГУР — ПК ЭРЖ» системы интегрированы между собой в двустороннем порядке, что позволяет в режиме реального времени осуществлять выдачу разрешений в пределах утвержденных пользователю объемов ВБР, а также контролировать их освоение, чтобы оно не превышало эти лимиты. Это является одним из ключевых показателей обеспечения оперативного реагирования регулятора на складывающуюся промысловую обстановку.

Проще говоря, как только приказ о распределении объемов по пользователям утверждается Росрыболовством, данные сразу поступают в территориальные управления, после чего начинается выдача электронных разрешений. А Росрыболовство получает возможность оперативного сбора информации о вылове, оптимизируя трудозатраты сотрудников территориальных управлений.

Наша команда постоянно совершенствует данный сервис как для работы теруправлений, так и для рыбаков. Сейчас, например, обновлена форма подачи заявлений на ЕПГУ, упрощен процесс заполнения информации. В первом квартале 2024 года мы будем оптимизировать эту госуслугу за счет сокращения практически до нуля документов, необходимых для подачи заявления.

СУВЕРЕННЫЙ КОСМОС

— Вследствие инцидентов со спутниковой системой Inmarsat особо остро на повестке стоит вопрос о космическом суверенитете российского рыболовства. За последние годы сделано немало, но предстоит еще уйти от использования иностранных спутниковых систем. Как осуществляется этот переход? Сможет ли «Гонец» заменить их целиком?

— Вопрос национального суверенитета в технической области важен для всей страны и имеет некий состязательный характер. Что касается «Гонца», то действительно он должен полностью заменить Inmarsat. Позиции судов «Гонец» определяет достаточно давно, мы этим активно пользуемся. В этом году совместными усилиями ЦСМС и «Гонца» мы научились передавать через эту систему судовые суточные донесения (ССД) с судна на берег, а с берега на судно — электронные разрешения. Это полный аналог сервиса, который предоставляет Inmarsat на суда.

С 1 декабря мы начинаем оснащать суда оборудованием для обеспечения двустороннего обмена информацией о промысле и выданных разрешениях. И теперь благодаря «Гонцу» информация будет передаваться через отечественную группировку спутников, а кроме того, это будет существенно дешевле.

— Можно уточнить, насколько услуги «Гонца» дешевле услуг Inmarsat?

— Например, передача одного ССД через сервис «Инмарсат-С» с использованием иностранных береговых станций сейчас обходится в 5 тыс. рублей, а через «Гонца» — это будет около 300-350 рублей. Что касается передачи позиций судна, то цены также отличаются в пользу «Гонца» в несколько раз. Стоит отметить, что тарифы на иностранную спутниковую связь постоянно растут за счет повышения цен со стороны поставщиков и колебаний курса доллара.

Кстати, для оснащения маломерных судов мы ведем подготовку к тестированию мини-версии терминала «Гонец». Если стандартный вариант «Гонца» на промысловом судне представляет собой судовую земную станцию и мобильную приемо-передающую антенну, соединенные фидерным кабелем длиной до 15-20 метров, то это изделие состоит только из одного корпуса в форме полусферы.

Малые размеры во многом обеспечиваются за счет меньшего источника питания — аккумуляторной батареи. В настоящее время мы вплотную подошли к тому, чтобы начать оснащать ими тестовые суда.

«СВОЙ» ИНТЕРНЕТ

— Продолжая разговор о космическом суверенитете нашего рыболовства, следует упомянуть и о широкополосном интернете для судов...

— Да, действительно. Раньше российские промысловые суда с этой целью подключались к иностранным спутниковым группировкам, однако в прошлом году они отключали наших пользователей.

— По политическим причинам?

— Да. В том числе поэтому сейчас мы активно сотрудничаем с компанией «Газпром космические системы» и уже достаточно далеко продвинулись. Есть неплохие отечественные разработки, которое замещают иностранные комплекты для широкополосного доступа в интернет. Тем временем «Газпром космические системы» увеличивает свою спутниковую группировку: в 2025 году в космос полетит еще один их спутник. Соответственно, их сервисы будут развиваться.

Кроме того, напомню, что согласно приказу Минсельхоза от 15 ноября 2018 года № 525 технические средства контроля (ТСК) на промысловых судах состоят из двух компонентов: судовой земной станции и АИС. Сейчас мы используем отечественные АИС. Их нам предоставляет российская компания Sitronics Group, которая активно наращивает собственную спутниковую группировку.

Таким образом, уже сейчас мы можем говорить о том, что космический суверенитет для нужд рыболовства обеспечен в полной мере с точки зрения возможностей. Пользоваться ли этими возможностями — решают рыбаки. Однозначно можно сказать, что переход на российские источники спутниковой связи в сегодняшних условиях — это необходимость, прежде всего, с точки зрения обеспечения беспрерывности производственных процессов и информационной безопасности.

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ВИДЕОФИКСАЦИЯ

— Еще о широкополосном интернете. Когда отечественные суда смогут массово пользоваться телемедициной ?

— Росздравнадзор выдал необходимые документы на изделие, которое разработала компания ICL. Так что теперь тот чемоданчик, который мы демонстрировали на Выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге, является медицинским изделием, которое можно приобретать на суда. Равно как и устройство для предрейсовых осмотров. Оно позволит врачам без очного приема выдавать заключения о состоянии организма обследуемого члена экипажа. Мы полностью готовы к оснащению ими судов и ведем переговоры с заинтересованными рыбопромысловыми компаниями.

— Когда будет внедрена система фото- и видеофиксации промысла на судах, работающих на крабе и минтае? На всех ли судах, которые ведут специализированный промысел этих объектов, она будет применяться?

— Этот вопрос пока на стадии идей. Никакой нормативно-правовой базы еще не вышло. Она в процессе разработки, срок выхода пока неизвестен. Подчеркну, что речь идет о крупных и средних судах, которые добывают валютоемкие виды водных биоресурсов.

Что касается технической стороны вопроса, то мы готовы это обеспечить. Подобраны решения с отечественным оборудованием и по камерам, и по самим системам.

Широкополосный доступ в интернет мы тестировали с «Газпром космические системы». Сейчас прорабатывается концепция оснащения судов аппаратурой аудио-видео-фиксации, изучаются возможности для такого оснащения, средства связи для передачи данных, периодичность и формат их поступления. Мы хотим реализовать пилотный проект на нескольких судах, собирать с них данные для проработки вопроса создания необходимой инфраструктуры для сбора, хранения и предоставления данных заинтересованным структурам. Основной вопрос сейчас — это финансовое обеспечение таких работ, ведь по-хорошему для этого должен быть создан ситуационный центр Росрыболовства.

В перспективе мы предлагаем оснащать такими средствами только краболовные суда валовой вместимостью от 1000 тонн и иные суда валовой вместимостью от 3000 тонн.

— Интересует также ход внедрения еще одного полезного новшества — системы выдачи электронных сертификатов происхождения для поставок продукции из водных биоресурсов в Южную Корею и Китай... Успеет ли завершиться тестирование к январю 2024 года?

— С нашей стороны пилотная версия системы готова, мы ее передали на тестирование. Рассчитываем, что успеем. Правда, со стороны КНР это тестирование идет пока не очень активно. Мы бы хотели, чтобы наши иностранные партнеры были более активны.

НАРАЩИВАЕМ КОМПЕТЕНЦИИ

— В последние два года ЦСМС активно наращивает собственные компетенции, в том числе в аналитике. Какие данные собирает ЦСМС и для каких целей? В чем их значимость для отрасли и рынка?

— Традиционно мы получали данные позиционирования судов и судовые суточные донесения (ССД). Однако к настоящему времени этот перечень существенно расширен. Мы теперь собираем информацию по рыбе и рыбной продукции в части ветсертификатов, по наличию запасов рыбы и рыбной продукции на складах на всей территории страны.

Эти данные нужны для обеспечения продовольственной безопасности, в том числе бесперебойности и ритмичности поставок рыбы и рыбной продукции в субъекты Российской Федерации, для борьбы с ННН-промыслом и другими правонарушениями.

Нашей информацией пользуются как Росрыболовство, так и другие структуры: Минсельхоз, отраслевые ассоциации, различные ведомства, региональные органы власти, правоохранительные и силовые органы, в первую очередь — Пограничная служба ФСБ.

— Участвует ли в настоящее время ЦСМС в разработке каких-либо нормативно-правовых документов? Какие новшества могут быть введены в отрасли?

— Мы охотно участвуем в режиме консультирования, нас для этого привлекают достаточно часто.

Кроме того, на текущий момент у нас в работе изменения в постановление правительства от 24 декабря 2008 года № 994 (положение о государственном мониторинге ВБР), они касаются трафика.

Также готовятся изменения в уже упомянутый мной приказ Минсельхоза от 15 ноября 2018 года № 525 — в части ТСК на базе отечественных спутниковых группировок.

Наконец, работаем с приказом Минсельхоза от 26 декабря 2019 года № 721, его цель — оптимизировать сбор данных от рыбаков, создать основу для формирования актуальной и достоверной ведомственной отчетности. Готовится новая редакция приказа, мы прошли ОРВ.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Ноябрь 2023 г.