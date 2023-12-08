«Осетровый» проект поддержат грантом

Ученый Астраханского государственного технического университета (АГТУ) выиграла грант на исследование возможностей переработки вторичного сырья осетровых. Цель проекта — создать ценную пищевую продукцию из хрящевой ткани рыб.

Грант Российского научного фонда и финансирование в 2024 г. заработал проект «Биотехнологический потенциал и разработка рациональных путей переработки вторичных коллагенсодержащих ресурсов осетровых объектов товарной аквакультуры Астраханской области». Автор — доцент кафедры «Технология товаров и товароведение» АГТУ Олеся Якубова.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе университета, переработка вторичного сырья — актуальное направление, так как с ростом рынка товарных осетровых и пищевой икры увеличивается и количество сырьевых отходов.

Результатом работ должна стать ценная пищевая продукция из отходов осетровых — хрящевой ткани. Планируется, что создать новые продукты помогут инновационные технологические подходы. Они позволят успешно перерабатывать рыбные отходы в высококачественную продукцию широкого потребительского спроса, уточнили в АГТУ.

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