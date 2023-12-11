Росрыболовство получает функции по новому закону

Правительство закрепило за Росрыболовством функции, предусмотренные изменениями федерального закона о рыболовстве. Теперь ведомство будет организовывать аукционы по продаже прав на вылов уже в электронном формате.

В Положение о Федеральном агентстве по рыболовству внесли изменения. Они вступят в силу с 1 сентября 2024 г. — одновременно с поправками в федеральный закон о рыболовстве.

Напомним, что законодатели предусмотрели перевод «молоточных» аукционов по продаже долей квот в электронный формат. Также рыболовные участки, по новому закону, будут распределяться через электронные аукционы, а не через конкурсы, как сейчас (исключение сделано для участков традиционного промысла КМНС).

За Росрыболовством закрепили полномочия по организации электронных аукционов или привлечению к организации торгов специализированной структуры, сообщает корреспондент Fishnews.

Также новый закон предусматривает обязанность предприятий, желающих добывать анадромные виды рыб, заключать соглашение о социально-экономическом развитии региона. Если такое соглашение не будет заключено в срок или будет досрочно расторгнуто, то Росрыболовство уведомляет юрлицо или индивидуального предпринимателя о расторжении договора на рыболовный участок в одностороннем порядке. Ведомство получило функции по направлению такого оповещения.

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