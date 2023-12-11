На промысел трески предусмотрели ограничения

Минсельхоз выпустил приказ о дополнительных мерах регулирования добычи трески на Дальневосточном бассейне. Ограничения будут действовать в 2023 и 2024 гг.

Приказом Минсельхоза от 20 ноября 2023 г. № 866 предусмотрены ограничения промысла трески в Дальневосточном бассейне. Документ вступит в силу с 19 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

По 15 апреля 2024 г. запрещается специализированный промысел трески в Западно-Беринговоморской и Чукотской зонах. Речь идет о запрете для всех способов и орудий добычи.

О непростой ситуации с ресурсами трески Берингова моря ранее заявлял целый ряд отраслевых объединений и регионы. Предприятия опасались, что могут лишиться прав на добычу из-за недоосвоения квот. Также в отраслевом сообществе обращали внимание на важность сохранения запасов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews