Россия предложила Намибии усилить сотрудничество в аквакультуре

Вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев провел встречу с коллегой по межправительственной российско-намибийской комиссии Нетумбо Нанди-Ндайтвой.

Встреча сопредседателей межправительственной российско-намибийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошла в Виндхуке. С российской стороны комиссию возглавляет зампред правительства — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, с намибийской — заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Республики Намибия Нетумбо Нанди-Ндайтва.

Российская Федерация по-прежнему высоко ценит отношения дружбы и сотрудничества с намибийскими партнерами, подчеркнул Юрий Трутнев. «Хочу поблагодарить за ту целеустремленность, которую намибийская сторона всегда проявляла в развитии этих отношений», — добавил он.

В рамках обсуждения торгово-экономического взаимодействия российская сторона предложила активизировать сотрудничество в различных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве и аквакультуре.

В марте 2024 г. Россия примет в Москве 10-е заседание межправительственной комиссии. В преддверии проведения заседания стороны обсудили текущие вопросы. В частности, рассматривалась реализация подписанной в декабре 2021 г. комплексной дорожной карты развития торгово-экономического сотрудничества между Россией и Намибией на 2022–2025 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе полпредства. Сопредседатели МПК отметили, что 25% включенных в план проектов уже реализованы.

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