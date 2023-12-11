Форель поможет в производстве удобрений

Ученый Петрозаводского государственного университета в Карелии разработал удобрение из донных осадков при содержании форели. Планируется, что продукт позволит сделать рыбоводство экологичнее.

В Карелии активно развивается рыбоводство. Чтобы уменьшить экологический вред от акваферм, ученый ПетрГУ Владислав Кулаков предложил использовать остатки жизнедеятельности рыб для производства биоорганических удобрений. Проект был поддержан грантом главы республики и фондом венчурных инвестиций региона.

Удобрение состоит из 30% сапропеля (донных осадков) и 70% торфа, рассказали Fishnews в пресс-службе фонда. Отмечено, что именно это соотношение позволяет повысить скорость прорастания и качественные характеристики тестируемых растений.

Эксперименты показали, что максимальная концентрация донных отложений в смеси не должна превышать 50%. Ученый смог усовершенствовать состав, добавив в него три разные бактерии, улучшающие действие удобрения. Кроме того, при разработке проекта была введена технология термофильного компостирования, ускоряющая процесс переработки осадков и улучшающая качество готового продукта.

В фонде обратили внимание, что исследование заинтересовало предпринимателей: донные осадки для экспериментов позволила взять одна из форелевых ферм региона. В следующем году тестирование удобрения продолжится в агрохозяйстве.

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