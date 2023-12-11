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Евросоюз заключил два соглашения о рыболовстве в 2024 г.: двухстороннее с Норвегией и трехстороннее с Великобританией и Норвегией

ЕС договорился о квотах в северных водах

Евросоюз заключил два соглашения о рыболовстве в 2024 г.: двухстороннее с Норвегией и трехстороннее с Великобританией и Норвегией. Благодаря достигнутым договоренностям флот ЕС сможет вести промысел в Северной Атлантике и Северном море.

В Еврокомиссии отмечают, что промысловые виды, о добыче которых велись переговоры, очень важны для рыболовства ЕС.

По словам еврокомиссара по окружающей среде, океанам и рыболовству Виргиниюса Синкявичуса (Virginijus Sinkevičius), своевременное подписание соглашений обеспечит европейским рыбакам доступ в ряд акваторий уже с января 2024 г.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Еврокомиссии, трехстороннее соглашение между ЕС, Норвегией и Великобританией о совместном управлении промыслами в Северном море в 2024 г. устанавливает общий допустимый улов трески, пикши, сайды, путассу, камбалы и сельди — в совокупности более 915 тыс. тонн. Из них европейским рыбакам отведено почти 415 тыс. тонн.

Отмечено, что в будущем году увеличат ОДУ для трески. Также достигнута договоренность сохранить меры по защите трески в Северном море — ряд районов останутся закрытыми для промысла.

Кроме этого, стороны продолжили пересмотр модели управления добычей сельди в 2024 г. Лимит решили установить, отталкиваясь от максимального устойчивого улова.

Двустороннее соглашение между ЕС и Норвегией касается ряда совместно облавливаемых видов в Северном море, Скагерраке и Каттегате, а также обмена квотами. Европейские рыбаки получат возможность добыть 9 983 тонны арктической трески в обмен на 48 тыс. тонн путассу, а также 15 107 тонн атлантическо-скандинавской сельди в обмен на 150 тыс. тонн путассу.

Евросоюз и Норвегия также решили принять меры по снижению промысловой смертности рыбы при облове западной популяции балтийской сельди (которая смешивается с североморской сельдью в Скагерраке и восточной части Северного моря). Такие меры включают в том числе ограничение на вылов в Скагерраке.

Кроме того, стороны подписали соглашение о соседстве, охватывающее шведский промысел в норвежских водах Северного моря.

Теперь достигнутые соглашения должны пройти обсуждение на заседании Совета по вопросам сельского хозяйства и рыболовства стран ЕС. Мероприятие проходит 10-11 декабря в Брюсселе.

Также ЕС и Норвегия должны будут в течение 2024 г. провести отдельные консультации о промысле северной креветки (Pandalus borealis), так как научные рекомендации о ее добыче от Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES) не соответствуют календарному году.

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