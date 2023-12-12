США определились с лимитами по минтаю на 2024 год

Совет по управлению рыболовством в северной части Тихого океана (NPFMC) Соединенных Штатов установил квоты на добычу минтая в американских водах на 2024 г. Общий объем, по данным Undercurrent News, составил 1,519 млн — на 2,6% выше уровня текущего года.

Квоту для восточной части Берингова моря, несмотря на просьбы рыбаков увеличить объем, оставили такой же, как и в 2023 г., — 1,3 млн. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

При этом биомасса минтая увеличилась и показатель приемлемого биологического улова (acceptable biological catch, ABC) вырос до 2,31 млн тонн, обращает внимание портал Seafood Source. Это значительно выше, чем в прошлом году (1,9 млн тонн).

Однако старший научный сотрудник Рыбохозяйственного научного центра Аляски Джим Янелли отметил на совещании NPFMC: статистическое моделирование показывает, что квота в 1,3 млн тонн повышает стабильность уловов в будущем. А увеличение промысловой нагрузки на популяцию может привести к значительному сокращению запаса уже в ближайшем будущем, подчеркнул специалист.

Квоту для залива Аляска, по информации портала Undercurrent News, было решено увеличить до 185 971 тонны.

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