Семейный «бизнес» по торговле сомнительной икрой прикрыли на старте

В Камчатском крае суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении отца и сына, планировавших реализовывать икру лососевых. Стоимость изъятой продукции превысила 4 млн рублей.

Фигуранты признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 4 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, перевозка и хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, в особо крупном размере).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, летом 2021 г. один из фигурантов приобрел в Карагинском районе более трех тонн лососевой икры без маркировки и документов и хранил ее в селе Карага. В январе 2022 г. злоумышленники при помощи знакомых перевезли товар в Елизово, где держали для дальнейшего сбыта.

Отмечено, что в результате оперативно-разыскных мероприятий весь объем рыбопродукции был изъят из оборота.

Подсудимые вину признали. Суд назначил мужчинам наказание в виде штрафов в размере 300 тыс. и 350 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.

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