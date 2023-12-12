В правила промысла на Балтике внесены изменения

К концу года обновленные правила рыболовства получили и рыбаки Западного бассейна. Изменения коснулись терминологии, условий промысла некоторых видов, регулирования прилова, а также требований к рыбакам-любителям.

Минсельхоз утвердил изменения в правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна — приказ вступит в силу с 22 декабря. Значительная часть нововведений связана с переходом на рыболовный журнал и порядком его ведения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, из новой редакции правил исчез «рыбопромысловый участок» — ему на смену пришел «рыболовный участок». Уточнено использование терминов «шаг ячеи» и «внутренний размер ячеи» для орудий лова. В ряде пунктов, касающихся обязанностей капитана судна, указано, что их также может выполнять судоводитель.

В правилах скорректированы сроки и условия промысла некоторых видов, например, камбалы-тюрбо. Прописаны требования к прилову как «одуемых», так и неквотируемых видов рыб — в зависимости от того, указаны они в разрешении на промысел или нет.

Для рыбаков-любителей введено ограничение на максимальный объем добытой рыбы. При пребывании на водоеме в течение одних суток этот показатель не должен быть больше одной суточной нормы вылова. Если же рыбалка затянулась более чем на сутки, величина уловов, причем в любом виде, не может превышать двух суточных норм добычи.

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