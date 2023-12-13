Для рыбоохраны хотят добавить тревожных «флажков»

Минсельхоз представил предложения по дополнению перечня индикаторов риска нарушения требований при госконтроле в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В число таких определителей могут добавить, например, превышение объемов, на которые оформлены ветсертификаты, над разрешенными уловами.

Проект приказа о внесении изменений в перечень индикаторов риска нарушения требований в сфере рыбоохраны размещен на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

В список ориентиров предлагается добавить превышение в течение года объемов, на которые оформлены ветеринарно-сопроводительные документы, над объемами, на которые выписывались разрешения на вылов.

О рисках нарушения, по мнению разработчиков проекта, может свидетельствовать и превышение судном на 50% средних уловов флота в районе в судовых суточных донесениях — после непоступления в течение 72 часов подряд от судна ССД, а также после восстановления в течение 48 часов ТСК.

Еще один предложенный индикатор — превышение в течение двух кварталов более чем на 10% объемов добычи, сведения о которых поступают в ОСМ, над уловами, документированными по форме 1-П (рыба).

По закону, индикаторы риска должны использоваться при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного мероприятия. В октябре 2021 г. Минсельхоз утвердил такие ориентиры для федерального госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Срабатывание индикатора само по себе не является нарушением, однако может свидетельствовать, что оно есть.

Сейчас среди индикаторов — обнаружение запрещенных орудий лова в нерабочем состоянии, отходов переработки уловов запрещенных к добыче видов водных биоресурсов, недозаполнение нерестилищ анадромными рыбами.

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