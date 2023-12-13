Квоты на вылов распределяют в районах действия международных договоров

Росрыболовство выпустило новые приказы для организации промысла в 2024 г. Это документы о распределении по видам квот разрешенных для освоения объемов в Чудско-Псковском озере и районе регулирования НАФО.

Распределение квот в северо-западной части Атлантического океана (районе регулирования НАФО) по видам квот предусмотрено приказом Росрыболовства от 8 декабря 2023 г. № 703.

Документ принят по итогам 45-й сессии Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). Как сообщает корреспондент Fishnews, в приказе приводятся объемы для промышленного лова.

Приказом Росрыболовства от 8 декабря 2023 г. № 698 распределены по направлениям использования квоты в другом районе действия международных договоренностей — Чудском, Теплом и Псковском озерах. Как отмечено в приказе, учтены решения, принятые на 49-й сессии Межправительственной комиссии по рыболовству в рамках российско-эстонского соглашения.

Тексты приказов смотрите в прикрепленных файлах.

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