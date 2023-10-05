НАФО определила квоты-2024

В испанском городе Виго прошла 45-я сессия Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО, NAFO). Специалисты установили общие допустимые уловы на будущий год, а также продлили мораторий на добычу некоторых видов.

Во встрече приняли участие делегации от 13 членов НАФО: России, Канады, Кубы, Дании (за Фарерские острова и Гренландию), Евросоюза, Франции (за Сен-Пьер и Микелон), Исландии, Японии, Норвегии, Южной Кореи, Украины, Великобритании и США. В делегацию от нашей страны вошли сотрудники Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Напомним, что в июле Научный совет организации дал рекомендации по объемам вылова.

В районе регулирования НАФО российские суда добывают по квотам черного палтуса, морских окуней, треску, длинную и желтохвостую камбал и другие виды.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ПИНРО, по итогам сессии специалисты установили объемы общих допустимых уловов на 2024 г. по треске и морскому окуню банки Флемиш-Кап, черному палтусу, желтохвостой камбале Большой Ньюфаундлендской банки, белому налиму.

В филиале института обратили внимание, что существенно увеличились ОДУ для запасов на банке Флемиш-Кап — они относятся к основным промысловым объектам в районе регулирования НАФО.

Кроме того, стороны решили продлить на год мораторий на специализированный промысел креветки банки Флемиш-Кап, креветки Ньюфаундлендской банки и камбалы-ерша, чтобы помочь восстановиться ресурсам.

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