Борис Листов: Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Об участии в инвестиционных процессах рыбной промышленности, путях для повышения потребления рыбы на внутреннем рынке и роли отраслевых проектов в жизни прибрежных территорий в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

В прошлом году Россельхозбанк обновил собственный рекорд по поддержке отечественного АПК. «Поддержка производства продовольственной продукции — наша специализация, мы стараемся сохранять высокие темпы роста на всех направлениях, — подчеркнул Борис Листов. — Рыбохозяйственный комплекс здесь не исключение. За 10 месяцев 2023 года кредитный портфель банка в РХК вырос более чем в два раза и сейчас превышает 100 млрд рублей.

В рыбной отрасли продолжается процесс распределения квот под инвестиции — по итогам крабовых аукционов, в рамках программы рыбных инвестквот.

«Реализация механизма инвестиционных квот сейчас — основной драйвер развития рыбохозяйственного комплекса. Она предполагает создание новых рабочих мест, обновление производственных фондов, увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Мы принимаем в этом процессе активное участие», — отметил глава Россельхозбанка. Речь идет, в частности, о крабовых аукционах.

«Вместе с нашими клиентами мы реализуем ряд крупных проектов по переработке рыбы. Таким образом планируем внести свой вклад в решение одной из ключевых задач отрасли — перехода от сырьевого экспорта к экспорту продукции глубокой переработки. Мы также намерены помочь нарастить производство рыбопромысловых судов и судов-краболовов», — рассказал председатель правления РСХБ.

В этом году был принят закон, регламентирующий принципы распределения рыболовных участков. «Пользователи участков должны будут взять на себя новые обязательства. Так, для доступа к добыче лососевых необходимым станет участие в социально-экономическом развитии региона. Финансирование клиентов в рамках нового механизма распределения также входит в наши планы на ближайшее будущее», — сообщил Борис Листов.

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