Ученые обнаружили «текстильный» пластик в реках Узбекистана

Специалисты Томского государственного университета с коллегами из Узбекистана определили происхождение микропластика в реках республики. В пробах преобладали синтетические и полусинтетические волокна текстильного происхождения.

Экспедиция проходила в 2022 г. Тогда специалисты двух стран посетили притоки Сырдарьи и реки Чирчик и Карадарья.

«Нам удалось установить, что преобладающей формой частиц в реках Узбекистана являлись волокна. Их доля в воде Карадарьи и Чирчика составили 89 и 95 процентов, а в донных отложениях исследованных притоков Сырдарьи — 86 и 84 процентов соответственно. Доминирование волокон может указывать на поступление загрязнителя с бытовыми стоками и сбросами муниципальных очистных сооружений», — рассказала директор Центра исследования микропластика ТГУ Юлия Франк.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, полимерный состав частиц в воде и донных отложениях Карадарьи и Чирчика представлен преимущественно полиэтилентерефталатом (РЕТ), составляющим до половины всего обнаруженного микропластика. Именно этот полимер входит в состав полиэстера, который широко используется для производства одежды и домашнего текстиля. Особенно много «текстильного» мусора нашли в Карадарье, где также встречались волокна вискозы и нейлона.

Результаты исследований опубликованы в журнале Water (Q1). В ТГУ обратили внимание: полученные данные являются первым экспериментальным доказательством микропластикового загрязнения притоков Сырдарьи в Центральной Азии. В 2024 г. объединенная группа ученых планирует продолжить исследования в Узбекистане.

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