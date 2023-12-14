Права на промысел арктической рыбы продали за 18 млн рублей

В Тюмени с большим успехом прошел аукцион по долям квот на ценные виды рыб во внутренних водоемах Ямало-Ненецкого автономного округа. Были проданы все лоты, в большинстве случаев разница между стартовой и итоговой ценой составляла один-два порядка.

Торги организовало Нижнеобское теруправление Росрыболовства. Напомним, что на аукцион выставлялись 25 долей квот для промышленного рыболовства пеляди, чира, сига-пыжьяна и арктического омуля по начальным ценам от 800 рублей до 328 тыс. рублей.

Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на протокол аукциона, лоты были проданы по ценам от 5 тыс. до 4,3 млн рублей. В большинстве случаев конечная цена на один-два порядка превышает стартовую.

После перечисления средств победителями суммарная выручка должна составить около 18 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews