Добытчикам лосося готовят обязанность по производственному контролю

Обязанность по производственному контролю — борьбе с браконьерством и сохранению водных биоресурсов — планируется закрепить за предприятиями, которые будут получать на новый срок участки для вылова анадромных видов рыб. Минсельхоз представил проект постановления об организации такой работы.

Закрепление за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, получающими участки для добычи анадромных рыб (а это и тихоокеанские лососи), новых обязательств предусмотрено принятым в июле федеральным законом. Требование распространяется на организаторов любительской рыбалки и предприятия промышленного лова, но не предусматривается для общин коренных малочисленных народов, занимающихся традиционным промыслом.

Под производственным контролем понимается деятельность пользователей рыболовного участка «по предупреждению и выявлению нарушений законодательства в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов», сообщает корреспондент Fishnews.

Те, кто будут осуществлять такой контроль, смогут фиксировать невыполнение на участках требований, в том числе несоблюдение правил рыболовства. За ними закрепляется право составлять акты о наличии признаков административного правонарушения или преступления в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Предусматриваются функции по фиксации нарушений в фото и видео, по профилактике и т.д.

Материалы о признаках нарушения, согласно закону, должны будут передаваться уполномоченным федеральным властям.

По проекту постановления, производственный контроль предполагается возложить на производственных инспекторов, которых пользователь назначит из числа своих работников. Такой сотрудник должен быть совершеннолетним и не иметь непогашенной судимости и административных взысканий за правонарушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов за последние три года.

При этом планируется, что пользователь утвердит должностную инструкцию (регламент) для инспектора.

Проект предусматривает возможные правила фиксации инспектором административного правонарушения или преступления, правила выдачи такому работнику специального удостоверения и его образец.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews