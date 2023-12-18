Наука уточнила данные по сельди и минтаю в заливе Анива

В Тихоокеанском филиале ВНИРО подвели итоги траловой съемки в заливе Анива. Участники экспедиции собрали информацию о численности сельди, минтая, крабов и других видов, обитающих в присахалинских водах.

Данные, полученные в ходе экспедиции НИС «Владимир Сафонов», были представлены на заседании биологической секции ученого совета Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Исследования проводились в заливе Анива, расположенном в южной части острова Сахалин на стыке Охотского и Японского морей и имеющем важное рыбохозяйственное значение.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, регулярные траловые съемки в присахалинских водах начались в этом году. Во время экспедиции специалисты Тихоокеанского и Сахалинского филиалов ВНИРО обнаружили ряд особенностей пространственного распределения представителей придонного нектона и донного макрозообентоса, определили численность преднерестовой сельди, нагульного минтая, представителей семейств камбал, рогатковых, крабов, креветок и других гидробионтов в этом районе.

В результате исследований получены сведения о размерно-весовом составе донного ихтиоцена и зообентоса, сформирована база для анализа размерно-возрастной структуры сельди и минтая в заливе Анива. Материалы, собранные учеными, будут учтены в разработке прогнозных значений общего допустимого улова и рекомендуемого вылова.

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