Южная Корея побила свой рекорд по экспорту ким

С сентября по октябрь Республика Корея поставила за рубеж продукции из водоросли порфиры, также известной как ким, на 670 млн долларов. По данным Министерства морских дел и рыболовства страны, это на 20,4% выше уровня прошлого года.

К 10 ноября показатель экспорта ким превысил 700 млн долларов, пишет информагентство «Ёнхап» со ссылкой на цифры министерства. Отмечено, что это значительно больше установленного в 2021 г. рекорда (690 млн долларов за год).

Порфиру обычно поджаривают на масле и обильно солят, подавая в качестве закуски к основным блюдам корейской кухни. Однако сейчас все большую популярность среди иностранцев завоевывают различные снеки на основе этой водоросли, сообщает корреспондент Fishnews.

В министерстве рост интереса к продуктам из ким на зарубежных рынках связывают с пропагандой здорового питания: такую еду часто позиционируют как низкокалорийную и здоровую. Также в популяризации водоросли помогает хорошо известное в России направление музыки — K-pop.

Главными экспортными рынками для южнокорейской ким в этом году стали США (150 млн долларов), Япония (140 млн долларов) и Китай (90 млн долларов), приводит статистику «Ёнхап». По его информации, немалые объемы, достигающие в совокупности 100 млн долларов в денежном выражении, поставляются в Таиланд и Россию.

Информагентство обращает внимание, что в 2019 г. порфира стала лидером по поставкам за рубеж среди южнокорейских морепродуктов. В 2010 г. общая стоимость ее экспорта составила 110 млн долларов, в 2015 г. — 300 млн долларов, в 2017 г. — 510 млн долларов. Рекордным для водоросли стал 2021 г. — 690 млн долларов.

По итогам нынешнего года в министерстве ожидают показателя свыше 800 млн долларов.

К 2027 г. общая стоимость экспорта ким, по планам властей, должна вырасти до 1 млрд долларов.

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