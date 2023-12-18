На перуанский рынок выходит больше поставщиков рыбы

Национальная служба по рыболовной санитарии Республики Перу (SANIPES) разрешила поставлять в страну продукцию еще с четырех российских рыбоперерабатывающих судов.

Напомним, Россия получила право экспорта рыбопродукции и цист артемии в Перу в этом году.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, сейчас поставлять свои товары из РФ в республику могут 33 рыбоперерабатывающих предприятия / судна, а также одна организация по производству цист артемии.

Отмечено, что ведомство продолжает работу по расширению перечня стран, в которые может экспортироваться российская продукция.

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