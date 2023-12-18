На перуанский рынок выходит больше поставщиков рыбы
Национальная служба по рыболовной санитарии Республики Перу (SANIPES) разрешила поставлять в страну продукцию еще с четырех российских рыбоперерабатывающих судов.
Напомним, Россия получила право экспорта рыбопродукции и цист артемии в Перу в этом году.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, сейчас поставлять свои товары из РФ в республику могут 33 рыбоперерабатывающих предприятия / судна, а также одна организация по производству цист артемии.
Отмечено, что ведомство продолжает работу по расширению перечня стран, в которые может экспортироваться российская продукция.
Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.
Fishnews