Чили взяла на себя обязательства по рыбацким субсидиям

К соглашению Всемирной торговой организации о запрете вредных рыболовных субсидий официально присоединилась еще одна страна — Республика Чили.

Замминистра по вопросам международных экономических отношений Чили Клаудия Санхуэза Риверос передала соответствующий документ генеральному секретарю ВТО Нгози Оконджо-Ивеале, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу организации.

Нгози Оконджо-Ивеала, приветствуя официальное присоединение Чили к странам — участницам соглашения, отметила: республика принадлежит к числу мировых лидеров в области рыболовства.

В свою очередь Клаудия Санхуэза Риверос заявила, что соглашение о свертывании субсидий для промысла очень важно. Особенно — для стран Тихого океана, где большинство морских экосистем чрезмерно эксплуатируется человеком.

Напомним, накануне к соглашению присоединились Гамбия и Великобритания. Общее количество стран — членов ВТО, официально принявших документ, достигло половины от числа, необходимого для его вступления в силу.

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