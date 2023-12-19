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Злоумышленники приобрели боле 380 кг черной икры

Амурчанка получила срок за «краснокнижную» покупку

В Хабаровском крае суд вынес приговор жительнице Амурской области, нелегально купившей более 380 кг икры осетровых. Наказанием для нее стали лишение свободы на пять лет и штраф.

Женщина признана виновной по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные приобретение и перевозка частей и дериватов особо ценных водных биоресурсов, совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, фигурантка вместе с сожителем приобрела в Комсомольске-на-Амуре более 380 кг икры амурского осетра и калуги, а также свыше 6 кг осетрины. Сообщники планировали перевезти товар, однако были задержаны на автодороге Хабаровск — Чита.

Суд назначил виновной наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет условно с испытательным сроком два года и штрафа в размере 1 млн рублей. Прокурор не согласился с принятыми мерами и обжаловал приговор. Согласившись с доводами стороны обвинения, судебная коллегия отменила условное наказание. Осужденную взяли под стражу в зале суда и направили в исправительную колонию общего режима.

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