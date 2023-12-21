Допустимый улов на Дальнем Востоке поделили по видам квот

Росрыболовство выпустило приказ о распределении по направлениям использования общих допустимых уловов водных биоресурсов Дальневосточного бассейна на 2024 г.

В сентябре Росрыболовство распределило по видам квот ОДУ крабов на Дальнем Востоке на предстоящий год. Теперь в приказ от 20 сентября 2023 г. № 541 внесены изменения: добавлено распределение по рыбам и другим объектам лова, сообщает корреспондент Fishnews.

Допустимые уловы предусмотрели для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов Севера, научных исследований, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, организации любительской рыбалки, промышленного лова (в том числе под инвестквоты).

Теперь ожидаются приказы о распределении квот на Дальневосточном бассейне по пользователям. Росрыболовство уже выпустило такой документ по квотам добычи крабов в инвестиционных целях.

Текст приказа Федерального агентства по рыболовству смотрите в прикрепленном файле.

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