Вышло еще несколько приказов о распределении квот по пользователям

Росрыболовство выпустило приказы о распределении по предприятиям квот добычи в районе регулирования НАФО, Псковско-Чудском озере, а также квот вылова крабов в инвестцелях на Северном бассейне на 2024 г.

Приказом Росрыболовства от 18 декабря 2023 г. № 726 распределены по пользователям квоты добычи в инвестиционных целях крабов на Северном бассейне на 2024 г. Напомним, что доли квот на вылов этих объектов закреплялись по итогам аукциона 2019 г.

Объемы для освоения в районе действия Конвенции о сотрудничестве в северо-западной части Атлантического океана (НАФО) распределены по пользователям согласно приказу ФАР от 18 декабря 2023 г. № 725.

Также ведомство приказом от 18 декабря 2023 г. № 722 распределило по предприятиям международные квоты в Чудском, Псковском и Теплом озерах.

Квоты вылова крабов в инвестиционных целях на Дальневосточном бассейне по пользователям распределены приказом от 18 декабря 2023 г. № 728. Это объемы в том числе по итогам аукциона нынешнего года.



Приказ Росрыболовства от 18 декабря 2023 г. № 729 предусматривает распределение квот по пользователям Северного бассейна. Это объемы трески, пикши, мойвы, морского окуня, синекорого палтуса, крабов и северной креветки.

Приказом от 18 декабря 2023 г. № 727 распределены по пользователям Северного бассейна инвестиционные квоты на вылов рыбы.

Приказ от 18 декабря 2023 г. № 730 предусматривает распределение по предприятиям квот в рыболовной зоне Фарерских островов.

Приказ от 18 декабря 2023 г. № 731 распределяет по пользователям квоты в 200-мильной зоне, прилегающей к побережью Японии в СЗТО.

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