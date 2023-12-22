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Руководитель Всероссийской организации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ рассказал о проблематике экспортных пошлин на брифинге

Президент ВАРПЭ рассказал о работе по вопросу экспортных пошлин

Предложения по изменению вывозных таможенных пошлин на наиболее уязвимые категории рыбопродукции прорабатываются на площадке ВАРПЭ, однако это достаточно непростой процесс, отметил президент ассоциации Герман Зверев.

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников занимается проблематикой экспортных пошлин на рыбопродукцию. «Работаем, очень серьезно — по нескольким товарным группам, которые, с нашей точки зрения, наиболее уязвимы сейчас от экспортных пошлин», — сообщил руководитель ВАРПЭ Герман Зверев, отвечая на вопрос Fishnews на брифинге 21 декабря.

В фокусе особого внимания те позиции, по которым влияние от вывозных пошлин накладывается на влияние от импортных пошлин на зарубежных рынках.

При этом подготовка предложений по изменению ставок пошлин — очень скрупулезная и детальная работа, отметил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Для обоснования необходимо заполнить специальные опросные листы по каждой категории товара, предоставив большой объем данных по анализу рынка, влиянию на него пошлин. Затем на основе этой информации готовятся материалы к заседанию правительственной подкомиссии. Процесс осложняет то, что ставка пошлин плавающая: она привязана к курсу доллара к рублю и месяц от месяца может меняться.

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