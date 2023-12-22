Пользователям Дальнего Востока выделили инвестквоты на 2024 год

Предприятия Дальнего Востока, реализовавшие инвестиционные проекты, получили инвестиционные квоты вылова на 2024 г. Распределены объемы для добычи минтая, сельди, разнорыбицы.

Инвестиционные квоты вылова распределены по пользователям Дальневосточного бассейна приказом Росрыболовства от 20 декабря 2023 г. № 736, сообщает корреспондент Fishnews.

По правилам, объемы для освоения компании получают только после того, как введут объект инвестиций — промысловое судно или береговой завод — в эксплуатацию. Предусмотрены также особые механизмы распределения при высокой степени готовности судна.

Лимиты на 2024 г. получили компании «Заря», «Невод», «Октябрьский-1», «Укинский лиман», РК им. В.И Ленина, «Велес-Снек», Рыбокомбинат «Островной», РКЗ «Командор», РК «Новый мир», «Курильский рыбак», «Витязь-Авто», «Камчаттралфлот», «Минтай Первый», «Новострой», «РРПК Восток», «Русский минтай».

Ранее Росрыболовство распределило инвестиционные квоты на 2024 г. по пользователям Северного бассейна.

Текст приказа о распределении инвестквот по пользователям Дальневосточного бассейна смотрите в прикрепленном файле.

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