Портовый проект на Назимова признан приоритетным для Приморья

Совет по привлечению инвестиций в экономику Приморского края поддержал присвоение статуса приоритетного проекту специализированного рыбного порта на полуострове Назимова во Владивостоке.

Проект предполагает перевалку до 230 тыс. тонн рыбопродукции в год, а также 240 тыс. тонн генеральных грузов. Предусматривается строительство холодного склада емкостью 25 тыс. тонн и передержки водных биоресурсов объемом до 200 тонн. Реализация такого объекта позволит создать 86 рабочих мест, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморского края.

На том же заседании совет признал приоритетными еще три проекта. Такой статус позволяет рассчитывать на инвестиционный налоговый вычет. Кроме того, приоритетные проекты могут претендовать на статус «масштабного инвестиционного проекта», который дает возможность получить земельный участок без торгов.

Напомним, что проект «Евразийского рыбного центра» на полуострове Назимова в этом году также был признан приоритетным в целях льготного финансирования за счет средств госкорпорации развития «ВЭБ. РФ».

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