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Россельхознадзор в очередной раз сообщил о поставках из Белоруссии рыбопродукции, изготовленной из неизвестного и «санкционного» сырья

Россельхознадзор предъявил претензии по рыбе белорусским коллегам

Россельхознадзор в очередной раз сообщил о поставках из Белоруссии рыбопродукции, изготовленной из неизвестного и «санкционного» сырья. По мнению ведомства, сложившаяся ситуация может говорить о формальном подходе профильного департамента республики к сертификации подконтрольных товаров.

Россельхознадзор обратился к департаменту ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь с просьбой приостановить ветсертификацию продукции производства ООО «Рыбоконсервный комбинат «Столичный» и консервного цеха этой компании. Как сообщили Fishnews в пресс-службе российского ведомства, неоднократно зафиксированы незаконные случаи ввоза с этого предприятия рыбных товаров, изготовленных из сырья неизвестного происхождения, а также переупакованной продукции европейского производства.

В частности, установлено, что комбинат направил в Россию партию соленого лосося якобы собственного производства, однако в действительности это было переупакованное французское сырье. «Об этом свидетельствуют лабораторные исследования, в ходе которых выявлено, что массовая доля поваренной соли в товарах составляла менее 0,1%. Таким образом, продукция не проходила процесс переработки в Белоруссии, а переупаковывалась и отправлялась в Россию», — рассказали в пресс-службе.

Также анализ ВетИС показал: в республику без разрешения на ввоз в национальной системе AITS из Финляндии в адрес белорусского получателя ООО «Алексвит лтд» поступила мороженая форель, которая по документам была переработана на Рыбоконсервном комбинате «Столичный». Затем рыбопродукция неподтвержденного происхождения была направлена в РФ, отметили в Россельхознадзоре.

Кроме того, ведомство выявило факт поставки из консервного цеха — производственной площадки «Столичного» — продукции, произведенной из сырья, которое поступило с разрешения Белоруссии в сопровождении ветсертификата Фарерских островов, выданного в адрес белорусского получателя ООО «Логистическая компания Восток».

«Однако в ГИС AITS разрешение на ввоз в Республику Беларусь было выдано на рыбопродукцию происхождением не из Фарерских островов, а из Норвегии в адрес ООО «Маркетлайн-Групп». Разрешения на ввоз в ГИС AITS в адрес ООО «Логистическая компания Восток» отсутствуют», — подчеркнули в ветеринарном ведомстве.

В релизе говорится, что Россельхознадзор обеспокоен сложившейся ситуацией. «Отсутствие прослеживаемости в отношении ввезенного сырья вызывает у российского ведомства обоснованные сомнения в законности происхождения готовой рыбной продукции, а также может говорить о формальном подходе департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь к сертификации подконтрольных товаров», — отметили в пресс-службе.

Россельхознадзор попросил белорусское ведомство провести проверку по выявленным нарушениям, а также принять исчерпывающие меры по недопущению неправомерных поставок рыбопродукции в Россию.

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